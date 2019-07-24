Vega трансформирует телеком-бизнес

30 тысяч клиентов национального телеком-оператора Vega уже ощутили преимущества высокоскоростных соединений и сервисов, которые теперь предоставляются через новые оптоволоконные сети

Именно столько абонентов провайдер переключил за 6 месяцев текущего года в рамках реализации проекта по крупномасштабной миграции пользователей телефонии и интернет с технологии TDM и ADSL, на новые оптические магистрали со скоростью доступа в интернет до 1Гбит/с.

Кроме сверхбыстрого интернета, клиенты смогли в полной мере оценить возможности цифрового телевидения – Vega TV с широким спектром видео-контента и удобным функционалом управления. Для тех, кто использует интернет не только дома, предоставляются пакеты с мобильным доступом. Для увеличения возможностей бизнеса оператор в этом году модернизировал станционное оборудование, ввел в эксплуатацию новый софт-свитч, способный обеспечить надежным сервисом более миллиона абонентов, и расширил емкость магистральных каналов с применением оборудования DWDM ведущих мировых производителей. И на этом Vega не останавливается.

"До конца 2020 года в наших планах полностью перейти на оптику и, таким образом, завершить комплексный проект модернизации, развернутый с начала текущего года. Во время переключений в некоторых случаях прерывания сервисов неизбежны. Поэтому мы тщательно планируем работы на линиях, чтобы минимизировать простои. И очень рады, что наши усилия и вложенные ресурсы многократно повышают надежность сети, расширяют спектр услуг, значительно улучшают их качество и наши клиенты в итоге получают отличный сервис", – отмечает коммерческий директор компании Ю. Швец

Общий объем инвестиций в модернизацию за текущий год составил более 13 млн гривен.

После модернизации сетей Vega не только увеличивает перечень доступных продуктов, но и предлагает выгодную линейку тарифных планов для услуг со скоростью доступа к интернету до 1 Гб/с.



Замена устаревшего оборудования и переключение для абонентов производится бесплатно. Перед проведением инсталляционных работ сотрудники компании информируют клиентов об открывающихся возможностях и преимуществах при переходе на новые технологии, а также порядке миграции.

Национальный телеком-оператор Vega предлагает комплексные современные решения в области фиксированной телефонной связи, широкополосного доступа к сети интернет и передачи данных. Входит в телекоммуникационное направление группы SCM. На сегодняшний день Vega присутствует в 22 областях Украины. Оперативное управление телекоммуникационной группой Vega осуществляет ЧАО "Фарлеп-Инвест". Генеральный директор компании – Мурат Чинар.

Веб-сайт компании Vega: http://www.vega.ua

FB страница https://www.facebook.com/vegatelecomgroup

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