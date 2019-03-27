Весенний призыв-2019: стало известно, сколько призывников заберут в армию

Правительство приняло решение, сколько юношей и в какие формирования заберут весной

Фото: Минобороны Украины

Весенний призыв-2019: стало известно, сколько призывников заберут в армию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b85/693/5c9b85693ef9c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b85/693/5c9b85693ef9c.jpg 2019-03-27T16:17:00+02:00 Украина Правительство приняло решение, сколько юношей и в какие формирования заберут весной

По весеннему призыву на срочную воинскую службу планируется отправить в армию почти 19 тысяч призывников. Отметим, что это на тысячу человек с небольшим больше, чем во время осеннего призыва. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Кабинет министров одобрил распоряжение "Об утверждении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, объема расходов для проведения призыва в апреле-июне 2019 года".

Так, во время весеннего призыва в Вооруженные сил Украины и другие воинские формирования и силовые структуры будут призваны 18 752 человек. Из них в ВСУ – 9000 человек, в Государственную специальную службу транспорта – 600 человек, в Государственную пограничную службу – 4000 человек, в Национальную гвардию Украины – 5152 человек.

Это решение правительства обеспечит своевременное выполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением призыва граждан Украины на срочную военную службу в апреле-июне.

Отметим, что осенью во время призыва в Киеве были проблемы с набором призывников. Как рассказывал военный комиссар Киевского гарнизона Сергей Клявлин, всего на учете в столице стоят 89 420 человек, из которых 57 549 подлежат призыву на службу. Однако уклоняются от призыва 33 619 мужчин – в Киеве по повесткам не являются около 80% призывников. Материалы на уклонистов переданы в полицию для розыска.

В то же время в Украине появился новый вид мошенничества по "отмазыванию" от призыва. Мошенники присылают сообщения якобы из военкоматов о мобилизации и за большую сумму предлагают "порешать" этот вопрос.

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