Весенний призыв: в Генштабе рассказали, сколько призовут и куда отправят

Сегодня, 15:51

Призывные комиссии всех уровней начнут свою работу с 2 апреля и завершат ее 31 мая 2018 года

В Украине скоро начнется вечерний призыв. Фото: mil.gov.ua
В Украине скоро начнется вечерний призыв. Фото: mil.gov.ua

В апреле-мае на срочную военную службу призыву подлежит более 15 тысяч граждан Украины в возрасте от 20 до 27 лет. Об этом на брифинге сказал начальник Главного управления персонала – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Артур Артеменко.

Он рассказал, что с 1 марта вступил в силу пункт 1 статьи 5 Указа президента Украины от 15 февраля "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2018 году" относительно призыва граждан Украины на срочную военную службу в апреле-мае 2018 года.

В этой связи представитель Генштаба рассказал, что во исполнение этого указа принято распоряжение Кабинета министров 21 марта 2018 года, которым утверждена численность граждан Украины, которые подлежат призыву на срочную военную службу, и объемы расходов для проведения призыва в апреле-мае.

Так, по его словам, всего "призыву подлежат 15 тысяч 190 человек".

В частности, в ВСУ будут направлены 8 тысяч 990 человек, в Госслужбу транспорта – 1 тысяча, в Нацгвардию – 4 тысячи, в Госпогранслужбу – 1 тысяча 200 человек.

"В общей сложности, объем расходов необходимых для проведения призыва составляет 61,6 млн гривен", – сказал Артеменко.

Он сказал, что эти расходы будут осуществляться в пределах бюджетных назначений, установленных в Министерстве обороны, Министерстве внутренних дел, Государственной службе транспорта и Государственной пограничной службе.

Кроме того, указанные средства "предусмотрено перечислить до 6 апреля 2018 года на счета соответствующих военных комиссариатов Минобороны".

"Призывные комиссии всех уровней начнут свою работу с 2 апреля и завершат ее 31 мая 2018 года", – отметил Артеменко.

Также он сказал, что призыву на срочную службу (отправке в войска) подлежат годные по состоянию здоровья к военной службе граждане мужского пола, которым к дню отправления в воинские части исполнилось 20 лет, и лиц, не достигших 27-летнего возраста.

"Одновременно, в апреле-мае 2019 года будут уволены военнослужащие срочной службы, выслужившие установленные сроки военной службы – 5,6 тыс. человек. Увольнение начнется соответствующим приказом министра обороны", – сказал Артеменко.

Напомним, в прошлом году в Украине прошел призыв офицеров запаса.
Украина, призыв, генштаб

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Источник:

УНИАН

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