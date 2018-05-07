Призывают ликвидировать независимость Украины: Кириленко хочет ударить по 12 издательствам РФ
В Госкомтелерадио предложили применять санкции к российским издательствам, которые выпускают книги антиукраинского содержания
Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко поручил соответствующим органам власти внести предложения по санкциям против 12 российских издательств, которые распространяют книги антиукраинского содержания. Об этом он сообщил у себя в Twitter.
"Реагируя на обращение общественности и Госкомтелерадио, подписал поручение соответствующим органам власти внести предложения о введении санкций для 12 российских издательств, которые систематически распространяют книжные издания, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины", – написал он.
Ранее в Госкомтелерадио предложили применять санкции к российским издательствам, которые выпускают книги антиукраинского содержания. Решение должен рассмотреть Кабинет министров и одобрить Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).
Санкции предлагают применять к издательствам, которые "систематически выпускают и распространяют книги антиукраинского содержания".
В Госкомтелерадио подчеркнули, что уже составили перечень книг, содержание которых "направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека".
В этот перечень попали 172 книги, которые выпущены 35 российскими издательствами.
Ранее в Госкомтелерадио пояснили, что книги из России не запрещены в Украине, а лишь введены ограничения на ввоз издательской продукции страны-агрессора с антиукраинским содержанием.
Вы сейчас просматриваете новость "Призывают ликвидировать независимость Украины: Кириленко хочет ударить по 12 издательствам РФ". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"