Призывают ликвидировать независимость Украины: Кириленко хочет ударить по 12 издательствам РФ

В Госкомтелерадио предложили применять санкции к российским издательствам, которые выпускают книги антиукраинского содержания

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко поручил соответствующим органам власти внести предложения по санкциям против 12 российских издательств, которые распространяют книги антиукраинского содержания. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

"Реагируя на обращение общественности и Госкомтелерадио, подписал поручение соответствующим органам власти внести предложения о введении санкций для 12 российских издательств, которые систематически распространяют книжные издания, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины", – написал он.

Ранее в Госкомтелерадио предложили применять санкции к российским издательствам, которые выпускают книги антиукраинского содержания. Решение должен рассмотреть Кабинет министров и одобрить Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

Санкции предлагают применять к издательствам, которые "систематически выпускают и распространяют книги антиукраинского содержания".

В Госкомтелерадио подчеркнули, что уже составили перечень книг, содержание которых "направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека".

В этот перечень попали 172 книги, которые выпущены 35 российскими издательствами.

Ранее в Госкомтелерадио пояснили, что книги из России не запрещены в Украине, а лишь введены ограничения на ввоз издательской продукции страны-агрессора с антиукраинским содержанием.