Видавець Віктор Круглов – про підготовку до 1 вересня та нові тренди дитячого читва

Власник і генеральний директор українського видавництва дитячої та шкільної літератури "Ранок" Віктор Круглов розповів про тренди книжкового ринку, тенденції у формуванні читацьких смаків, інновації від власної паперової фабрики, міжнародні проекти, підготовку до шкільного сезону, унікальні підручники, а також про школу "Ранок", яку цього навчального року запускає невгамовний видавець.

Перше вересня не за горами. Якими новинками ви плануєте здивувати ваших маленьких читачів?

- Готуючи до друку новинки, ми зосереджуємося на нашому читачеві, а він у нас різний і за віком, і за потребами. Цьогоріч ми порадували мам серією розвивальних зошитів за всесвітньо відомою японською системою розвитку дитини – Kumon. Продовжили тематику емоційного розвитку серією "Слухай серцем". Познайомили із новими видами європейського видання, як от "Анатомія. Картографія". Для молодших та старших підлітків вийшло чимало книг в улюблених ними жанрах: гумор, пригода, містика, детектив. Серед них як перекладні, так і вітчизняні.

Здається, ви нещодавно зустрічалися з представниками The Walt Disney Company. Вдалося подовжити з ними контракт?

- Так, зустріч відбулася в Києві. Контракт із "Діснеєм" подовжено ще на два роки. До речі, історія підписання базового контракту була дуже непростою. Представництво "Діснея" в країнах СНД розміщене в Москві, але після початку російської агресії ми прийняли рішення виходити на Східноєвропейське представництво у Варшаві. Ми їх довго штурмували. Після п’яти візитів до Польщі, звернення до центрального офісу в США та, врешті, перевірки виробництва на контроль якості від "Діснея" ми отримали видавничі права в Україні. Зараз в асортименті "Ранку" понад 300 видів продукції з діснеївськими героями. Загальний наклад діснеївських книжок "Ранку" — понад 5 млн примірників.

Я читала у Фейсбуці пост одного з видавців, який був вражений вашим логістичним центром та порівняв його з нідерландським. Ви плануєте нарощувати видавничі обсяги, розвивати центр?

- Ми інвестуємо гроші в Україну. Вважаю, що з часом Україна стане цікавою для інвесторів. Тому ми модернізуємо не лише наш логістичний центр, але й друкарню, купуємо нове обладнання. Цього року завершено реконструкцію Зміївської паперової фабрики. Ми виготовляємо папір із вторсировини, переробляючи упаковку. Фабрика працює за контрактом із шведською компанією Tetra Pak та використовує їхню вторсировину, таку як стаканчики з-під кави. Це цінна сировина, тому що з неї можна робити папір без використання целюлози, не вирубаючи дорогоцінні ліси, яких в нас і без того не багато.

Ви вже маєте результати, на які можна подивитися, погортати сторінки eco-frendly книжок?

- Ми розробили спеціальний книжковий пухкий папір — bookpaper. Надруковані на ньому книжки менше важать і мають більш презентабельний вигляд. Нещодавно на такому папері "Ранок" випустив дитячу енциклопедію "Подорож до дивовижного світу тварин" Анни Клейборн і Брендана Кірні. Загалом експерименти зі створенням цього паперу були дуже вдалі. За кордоном, у Західній Європі, наприклад, більше цінується екологічний папір. На сьогодні ми вже маємо контракти з Польщею, Німеччиною, Австрією на постачання цього паперу. В Україні, на жаль, споживач усе ще віддає перевагу яскраво-білому паперу з білизною 100 %, очищеному за допомогою відбілюючих компонентів. Цей папір навіть очі ріже. Читати книги на ньому дуже некомфортно через велику контрастність. На відміну від цього, наш есо-friendly папір має оптимальну білизну 88 %. Він в міру білий та приємний для комфортного читання дитячими оченятами.

Чула про мобільні ігрові додатки від видавництва "Ранок". Які вони?

- У "Ранку" є підрозділ — компанія WOW Kids, що понад 5 років розробляє дитячі ігри для мобільних пристроїв. Першою була гра "Funny Food" — цікава навчальна головоломка для маленьких дітей. Вже розроблено три основних додатки — "Funny Food 1", "Funny Food 2" і "Funny Food. Цифри". Кількість завантажень їх на мобільні пристрої перевищила мільйонні рубежі. Восени стартує четвертий проект "Funny Food. Літери". Усі додатки безкоштовні, їх можна скачати на Google Market або Apple Store, пограти. Але повна версія гри доступна після оплати. Сьогодні ці ігри виходять на 12 мовах, а в перспективах компанії – розширити діапазон до 35.

У мережі Інтернет з'явилася новина про заснування загальноосвітньої школи "Ранок". Чому ви вірішили це зробити?

- Світ швидко змінюється, створюються автівки без водіїв, цифрові гроші, повітряні таксі, чатбот і дрони. Я хочу, аби моя донька вміла вільно спілкуватися іноземними мовами й аргументувати свою думку, критично мислити, аналізувати факти, знаходити відповіді та приймати рішення. Сучасна школа має цього вчити. Так виникла думка про створення приватної школи, де наші діти, окрім знань, отримають ще й soft skills. Команда видавництва "Ранок"— експерти в освіті. Ми створюємо нові підручники та методики навчання для всієї країни. Школа "Ранок" – це інноваційний освітній простір, який працюватиме за фінською освітньою моделлю. Цей проект важливий, бо ми його робимо для наших дітей. 16 серпня ми отримали ліцензію. На сьогодні вже 94 % місць у школі зайнято. У школі діятимуть спеціальні знижки для дітей учасників АТО, дітей з інвалідністю. Ми прагнемо підтримувати талановитих дітей, яким Благодійний фонд "Ранок" платитиме стипендії.

Шкільні підручники "Ранку" вже готові до навчального року? Чи відповідають вони вимогам педагогів?

- Ми завжди були симпатиками вільного вибору підручників учителями. І цього року ми послідовно працювали з педагогами. Деякі фахівці називають наші методи агресивною маркетинговою політикою. Однак видавництво "Ранок" домоглося того, що наші нові підручники для 1-го класу обрали саме вчителі, а не заангажовані під чиїсь інтереси експерти, які звикли засідати "за закритими дверями". Зараз наші підручники вже виходять з друку. Всі оснащені додатковими навчальними відеоматеріалами та мають інтернет-додатки. З компанією EdPro ми розробляємо електронні мультимедійні підручники. А ще я можу похвалитися тим, що підручники "Ранку", за якими вчитимуться учні 1-х класів, уже пройшли попередню апробацію в експериментальних школах.

Будь-ласка, детальніше про апробацію в експериментальних школах...

- За рішенням Міністерства освіти, минулого навчального року стартував новий проект "Державний стандарт початкової загальної освіти". У ньому взяли участь 100 експериментальних шкіл з усіх регіонів України. Ці школи ретельно відібрали експерти. У кожній зі шкіл Стандарт пілотував у двох перших класах — загалом 200 класів. Міністерство запропонувало видавцям шкільних підручників долучитися та забезпечити учнів новими підручниками. "Ранок" першим відгукнувся на пропозицію та надав свої "головні" підручники: "Українська мова. Буквар" (І. О. Большакова, М. С. Пристінська), "Я досліджую світ" (Н. М. Бібік, Г. П. Бондарчук) і "Математика" (С. О. Скворцова, О. В. Онопрієнко). А ще підручник з англійської мови "Start Up". Ці підручники рік проходили апробацію. Далі ми врахували всі побажання вчителів та доопрацювали контент. До речі, близько третини першокласників нашої країни вчитимуть англійську за новим підручником від "Ранку".

Здається, поряд з успіхами в роботі видавництва подекуди трапляються і "трабли". Ви в пулі спостереження хейтерів? Як ви реагуєте на їхні напади?

- Буває й таке. Ось нещодавно нас розносили за мапу, що була надрукована в дитячій книзі "Рослинний світ". Прикрий випадок. Але книгу ми швидко відкликали. Знайшли причину виникнення технічної помилки. Вибачилися перед читачами. Зобов’язалися старанно працювати над удосконаленням редагування макетів наших видань. Це робочий процес. На жаль, він не застрахований від помилок. Але я особисто сприймаю критику із вдячністю та повагою. Критика дозволяє нам триматися в тонусі, вимагає покращення бізнесу та творчих процесів, якісних параметрів. В цій ситуації мені було приємно, що в обговоренні брали участь не тільки хейтери. Більше було людей, які нас підтримують, бо знають, що ми робимо та як ми це робимо.

Так, дійсно. У "Ранка" є багато соціальних проектів, у тому числі проекти, пов'язані з діяльністю згаданого вами Фонду підтримки талановитих дітей. А що ще?

- Ми одне з небагатьох вітчизняних видавництв, що випускає інклюзивну літературу. Цього року ми навіть відкрили новий видавничий підрозділ "Кенгуру". Це соціальний проект. Ми стурбовані тим, що в Україні інклюзивним діточкам та їхньому вихованню приділяється недостатньо уваги. На базі професійної та достовірної інформації ми випускаємо в допомогу батькам, вихователям і педагогам корисні серії книжок, наприклад: "Дитина з порушенням слуху, "Дитина з порушенням зору", "Дитина із синдромом Дауна" тощо. Усі вони написані науковцями зі світовими іменами. Ці книжки допомагають знайти підхід до діточок з особливими освітніми потребами до дітей з аутистичним спектром.

І останне запитання. Які тенденції у читанні книжок з'явилися у 2018-му?

- У наших читачів вже є улюблені автори й улюблені теми або стилі. Починає розвиватися територія письменства, і цьому дуже активно сприяє саме читач, бо є активним учасником: рецензує, дає відгук, висловлює думку. Читання стає професійним дозвіллям. Ми, як видавці, цьому раді й створюємо осередки для читацького спілкування. Приміром, у "Ранку" є клуб "Літбазар", де ми з підлітками або підлітки між собою спілкуємося про "а що сьогодні читаємо". Зміни тенденцій виховання дитини – індивідуалізація, розвиток особистості – так само впливають на читацькі тренди. І батьки більше звертають увагу на контент, на відповідність їхнім потребам, завданням майбутнього. Як відгук на сьогодення ми почали кроки до поєднання книги, розвитку дитини й інформаційних технологій. Гадаю, у 2019 році вже говоритимемо про зовсім нові тренди розвитку книги й читача.

Ганна Багрякова