Видео-интервью "Корпоративная ответственность и благотворительность: Пробег под каштанами"

Участники поговорят о том, что объединяет сотрудников больших и маленьких компаний, и как ценности влияют на работу

В пресс-центре "Сегодня" проходит видео-интервью на тему: "Корпоративная ответственность и благотворительность: Пробег под каштанами".

УЧАСТНИКИ:

- Ирина Кузнецова, инициатор и организатор "Пробега под каштанами".

- Сергей Рудь, Член Правления Официального автомобильного партнера "Пробега под каштанами" – "Виннер Групп Украина", Директор по персоналу и организационному развитию.

"Пробег под каштанами" проводится уже 26-й год и стал неотъемлемым символом Киева. Более 10 тысяч киевлян и гостей столицы принимают участие в Пробеге и тем самым получают позитивные эмоции, прекрасное настроение, тысячи фотографий, а главное – спасают детские сердца. Деньги, собранные в рамках Пробега, передают в Центр детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины.

Бизнес, который делает только деньги, – бедный. Что объединяет сотрудников больших и маленьких компаний, как ценности влияют на работу сотрудников, почему корпоративная ответственность стала трендом в Украине и как "Пробег под каштанами" стал сердцем корпоративной культуры? Об этом и многих других вещах в сфере большого бизнеса и настоящей благотворительности будем говорить во время видео-интервью, которое можно посмотреть здесь.