"Виходь з хати вболівати": болельщики со всей Украины направляются во Львов

7 и 10 июня Львов будет принимать сразу два матча отбора на ЕВРО 2020: Украина — Сербия и Украина — Люксембург

Тысячи футбольных фанатов придут поддержать сине-желтую команду на "Арена Львов", остальные будут болеть в фан-зоне на площади перед парком им. Ивана Франко, организованной премиум-спонсором сборной компанией "Перша приватна броварня".

7 июня, день матча, для болельщиков начнется фан-маршем по центральным улицам Львова, который традиционно инициируют болельщики из фан-движения "Вірні збірній". Старт марша в 16:30 от Львовского театра оперы и балета. Маршрут: пр-т Свободы, 28 — ул. Дорошенко — ул. Словацкого — пл. перед ЛНУ им. Ивана Франко. Ожидаемое количество участников — более полутысячи болельщиков, среди них байкеры, болельщики на электрокарах и велосипедах. "Виходь з хати вболівати" — основная идея организаторов марша, которые стремятся привлечь как можно больше львовян и гостей города к поддержке сборной во время важных матчей отбора на ЕВРО 2020.

В 17:00 участники фан-марша торжественно откроют фан-зону, оборудованную на площади перед парком им. Ивана Франко при поддержке компании "Перша приватна броварня". Фан-зона будет работать 4 дня: с 7 по 10 июня (включительно). В дни матчей здесь выступят драйвовый DZIDZO (7 июня, 19:00) и легендарные "Вопли Видоплясова" (10 июня, 19:00), с 21:45 на большом экране будет идти прямая трансляция матчей сборной. Уикенд между матчами — 8 и 9 июня с 12:00 — посвящен спортивно-развлекательной программе, а также выступлениям диджеев.

Фаны, у которых есть билеты на матчы Украина — Сербия и Украина — Люксембург, также планируют ряд активностей на самом стадионе "Арена Львов". В частности создать яркое сине-желтое шоу в поддержку сборной Украины — благодаря мобильному приложению "Вірні збірній", которое доступно для скачивания в Google Play и App Store на бесплатной основе, экраны телефонов фанов можно превратить в активный флаг. Болельщики призывают таким образом поддержать наших футболистов во время исполнения Гимна Украины и в самые острые моменты игры.

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