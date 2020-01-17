Виктор Корж: "Здоровье молодого поколения спортсменов под угрозой"

Допинг — проблема не только большого спорта, но и воспитания молодого поколения, считает Виктор Корж

Допинг — это стимулирующие препараты, повышающие физическую и психологическую выносливость организма, принудительно повышающие спортивную работоспособность человека.

Главная проблема для украинского спорта в том, что стимулирующие (допинговые) препараты доступны детям и молодежи. В стране отсутствует какая-либо ответственность за применение и распространение стимуляторов и анаболиков. Проблема применения допинга выходит далеко за пределы профессионального спорта и может коснуться каждого украинца.

Всемирное антидопинговое агентство отстранило российскую сборную от соревнований на 4 года за подозрение в манипуляции базой данных Московской антидопинговой лаборатории в течение 18 месяцев. По решению WADA российские спортсмены и сборные не смогут принимать участие в Олимпийских играх, Паралимпийских играх, Юношеских олимпийских играх и чемпионатах мира. Российские спортсмены могут принимать участие в соревнованиях только под нейтральным флагом. Также агентство не позволяет Российской Федерации претендовать на проведение Летних Олимпийских игр 2032 года.

К сожалению, допинг — проблема не только большого спорта, но и воспитания молодого поколения.

Виктор Корж, вице-президент Национального олимпийского комитета Украины, доктор медицинских наук, предположил, что причин допинговых рисков для украинского спорта может быть несколько, в том числе часто применение допинга становится возможным из-за невнимательности и беспечности родителей, которые в физическом воспитании детей полагаются полностью на тренеров. Недобросовестные специалисты используют допинг для улучшения показателей молодых спортсменов, чтобы повысить свои тренерские категории, получить соответствующие государственные стипендии и повысить заработную плату.

Более того, криминальная ответственность за применение допинга для молодых спортсменов может стать решением проблемы.

Еще одна причина – в квалификации тренерского состава некоторых частных спортивных школ и клубов. Это результат решения правительства об отмене обязательного лицензирования таких спортивных организаций. Отсутствие государственного контроля привело к массовому бесконтрольному применению анаболических препаратов, стимуляторов, энергетических смесей сомнительного качества.

Были зафиксировы случаи передозировки опасными стимулирующими препаратами. Поэтому проблема допинга гораздо шире и выходит далеко за пределы профессионального спорта. Соответственно проблема охватывает не только профессиональных спортсменов, а более широкий круг, в том числе может коснуться и тех, кто посещает спортивные секции и тренировки. Проблема допинга приобретает общенациональный характер.

К тому же, даже энергетические напитки, столь популярные среди молодежи, доступны везде: в магазинах, киосках, на заправках.

Проблема допинга проходит мимо соответствующих государственных органов и чиновников. Такое безразличие угрожает здоровью и спортивным перспективам украинской нации.

Более того, с момента ликвидации института спортивной медицины в Украине с 1 января 2020 года, мониторинг здоровья и оказание необходимой медико-консультативной помощи теперь входит в обязанность семейного врача, что становится большой нагрузкой из-за большого потока обычных пациентов.

В то же время отсутствие надлежащего контроля со стороны государства и повсеместная доступность легких стимуляторов, как лакмусовая бумажка, указывают на необходимость разработки полноценной политики на законодательном уровне для борьбы с этим социальным явлением, под названием "допинг".

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