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Вилкул встретился с предстоятелем УПЦ Онуфрием

Сегодня, 00:26

Нардепы Александр Вилкул и Вадим Новинский приняли участие в торжественном богослужении в Киево-Печерской Лавре

Вилкул встретился с предстоятелем УПЦ Онуфрием //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/ec8/f53/5c8ec8f53e8cc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/ec8/f53/5c8ec8f53e8cc.jpg Украина Нардепы Александр Вилкул и Вадим Новинский приняли участие в торжественном богослужении в Киево-Печерской Лавре

В воскресенье 17 марта православные отмечали большой церковный праздник – "Торжество Православия".

Народные депутаты Александр Вилкул и Вадим Новинский приняли участие в торжественном богослужении в Киево-Печерской Лавре, которое провел предстоятель Украинской православной церкви Блаженнейший Онуфрий. В праздновании в церкви и Крестном Ходе приняли участие сотни мирян.

После богослужения Блаженнейший Онуфрий провел встречу с Александром Вилкулом, на которой были обсуждены вопросы защиты веры, необходимость прекращения вмешательства в дела церкви и сохранение православных святынь.

На своей странице в Фейсбук Александр Вилкул написал: "Православие и наша страна переживает тяжелейшие времена смуты и раскола. Так уже было. Тысячу лет назад в угоду мирским правителям наша церковь едва не погибла. Праздник "Торжество Православия", который мы отмечаем сегодня – это праздник победы над расколом и победы над ересью. Наша церковь выстояла. Выстоит сейчас и наша страна, и наша святая православная вера".

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