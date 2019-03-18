Вилкул встретился с предстоятелем УПЦ Онуфрием

Нардепы Александр Вилкул и Вадим Новинский приняли участие в торжественном богослужении в Киево-Печерской Лавре

Вилкул встретился с предстоятелем УПЦ Онуфрием //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/ec8/f53/5c8ec8f53e8cc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/ec8/f53/5c8ec8f53e8cc.jpg 2019-03-18T00:26:00+02:00 Украина Нардепы Александр Вилкул и Вадим Новинский приняли участие в торжественном богослужении в Киево-Печерской Лавре

В воскресенье 17 марта православные отмечали большой церковный праздник – "Торжество Православия".

Народные депутаты Александр Вилкул и Вадим Новинский приняли участие в торжественном богослужении в Киево-Печерской Лавре, которое провел предстоятель Украинской православной церкви Блаженнейший Онуфрий. В праздновании в церкви и Крестном Ходе приняли участие сотни мирян.

После богослужения Блаженнейший Онуфрий провел встречу с Александром Вилкулом, на которой были обсуждены вопросы защиты веры, необходимость прекращения вмешательства в дела церкви и сохранение православных святынь.

На своей странице в Фейсбук Александр Вилкул написал: "Православие и наша страна переживает тяжелейшие времена смуты и раскола. Так уже было. Тысячу лет назад в угоду мирским правителям наша церковь едва не погибла. Праздник "Торжество Православия", который мы отмечаем сегодня – это праздник победы над расколом и победы над ересью. Наша церковь выстояла. Выстоит сейчас и наша страна, и наша святая православная вера".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Вилкул встретился с предстоятелем УПЦ Онуфрием". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.