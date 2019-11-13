Виставка закордонних і українських університетів

Організатори виставки запрошують старшокласників, студентів і батьків відвідати виставки "Освіта за кордоном" та «Освіта та кар’єра – День студента 2019», в ході яких будуть представлені більше 100 закордонних та українських університетів

15 листопада у Києві відкриються щорічні Міжнародні освітні виставки, в яких братимуть участь українські та закордонні заклади освіти. Цього року виставка закордонних університетів окрім Києва, також відбудеться у Харкові та Дніпрі.

Організатори виставки запрошують старшокласників, студентів і батьків відвідати виставки "Освіта за кордоном" та "Освіта та кар’єра – День студента 2019", в ході яких будуть представлені більше 100 закордонних та українських університетів.



На виставці майбутні абітурієнти та їх батьки зможуть дізнатися про підготовчі програми, які пропонують заклади освіти, рівень вимог до сертифікатів ЗНО з навчальних предметів, кар’єрні перспективи після отримання диплому тощо.

Зокрема у виставці "Освіта та кар’єра – День студента 2019" братимуть участь провідні вищі навчальні заклади країни – Київський політехнічний інститут імені Сікорського, Київський національний університет будівництва та архітектури, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний авіаційний університет, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Національний університет харчових технологій та інші вищі навчальні заклади.

Експозиція виставки "Освіта за кордоном" розрахована на тих людей, які бажають навчатися за кордоном. Відвідувачам буде представлений широкий спектр освітніх програм. У цьогорічній виставці беруть участь університети та академічні агенції з Болгарії, Греції, Іспанії, Німеччини, Польщі, Словаччини, Чехії, США, Франції.



Традиційно великими павільйонами будуть представлені навчальні заклади Чехії, Польщі та Словаччини, що здобули популярність в Україні завдяки привабливому співвідношенню вартості та якості освіти.

В рамках проведення виставки відбудеться серія семінарів, присвячених здобуттю вищої освіти в Чехії, Польщі, Німеччині, Франції та Словаччині. Реєстрація на семінари доступна на сайті виставки.

Міжнародна виставка "Освіта за кордоном" відбудеться:

Київ : 15-16 листопада 2019 року, вул. Хрещатик, 2 (Український дім). Час роботи виставки: з 11.00 до 18.00;

: 15-16 листопада 2019 року, вул. Хрещатик, 2 (Український дім). Час роботи виставки: з 11.00 до 18.00; Харків : 17 листопада 2019 року, просп. Незалежності, 2, Готель Kharkiv Palace. Час роботи: з 12.00 до 17.00;

: 17 листопада 2019 року, просп. Незалежності, 2, Готель Kharkiv Palace. Час роботи: з 12.00 до 17.00; Дніпро: 19 листопада 2019 року, вул. Шолом-Алейхема, 4/26, Готель "Менора". Час роботи виставки: з 16.00 до 20.00.

Виставка українських університетів відбудеться:

Київ: 15-16 листопада 2019 року, вул. Хрещатик, 2 (Український дім). Час роботи виставки: з 11.00 до 18.00.

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