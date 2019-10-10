Владимир Дубинский: "Мечтаю, видеть Украину в мировых лидерах волейбола"

- Расскажите, как создавалась волейбольная команда клуба.

- Далеко не все знают, но идея о волейболе появилась задолго до баскетбола. И если с баскетболом вышло так: пришел, увидел, победил, то создание волейбольной команды было взвешенным и выдержанным решением.

- С чего все начиналось?

- В 2018 году ко мне пришла Мария Александрова – гордость нашего волейбола, и предложила создать волейбольную команду. Мы заговорили о том, что в Каменском много волейболистов, но нет ни единой команды, которая бы представляла область в Суперлиге. Если честно, сначала я отнесся к этой идее скептически, но запал Марии меня вдохновил. Было решено подать заявку в Федерацию волейбола и, если успеем, начать формировать команду. Увы, тогда нам было отказано и клуб переключился на баскетбол. В разгаре баскетбольного сезона ко мне опять пришла Мария и сказала, что ей предлагают тренировать сборную, и если мы не планируем создавать команду в Каменском, она воспользуется предложенной ей возможностью. Эта тема меня несколько задела – такие профессионалы не должны уезжать из Каменского и отдавать свой потенциал где-то в других городах. И я решил рискнуть.

- Как решался вопрос с главным тренером?

- Когда я начал интересоваться украинским волейболом углубленно, узнал о том, что "Химик" расторг контракт с известным украинским тренером Андреем Романовичем. Мария рассказала мне, что этот человек – легенда украинского волейбола и предложила поговорить с ним о сотрудничестве. Через пару дней мы встретились и оказалось, что тренер уже собирается подписать контракт с французской командой. Мне, наверное, удалось найти правильные слова и через 40 минут разговора Андрей сказал, что согласен остаться в Украине. Хотя я знал, что его семья уже собирается переезжать во Францию, я понимал, что Андрей всей душей болеет за украинский спорт и не упустит такую возможность.

- В ситуации с волейболом вы сразу взяли планку Суперлиги. Не резкий старт для новой команды?

- И Андрей Романович, и Мария Александрова – это легенды украинского волейбола и как-то не хорошо с таким потенциалом играть в Высшей лиге. Мы убедили Федерацию волейбола Украины в том, что у нас есть отличный зал, прекрасное обеспечение и тренерский состав. И мы можем играть в Суперлиге. Также мы обратились в европейскую федерацию и нам удалось попасть в Еврокубок. Это еще одно значимое событие в украинском спорте.

- Главная ваша мотивация и мотивация руководства команды – это развитие спорта?

- Да. Создание волейбольной команды – это стечение обстоятельств и встреча совершенно сумасшедших, в хорошем смысле, людей, которые любят свое дело. Они готовы работать не покладая рук для развития волейбола. И то, какой выбор сделали эти люди, говорит о том, что им важнее престиж страны и развитие украинского спорта, чем зарубежные гонорары. Наша общая работа привела к тому, что сегодня город получил современный и сильный волейбольный клуб.

- Расскажите о своих звездочках.

- В команде сегодня есть и очень опытные игроки, у которых закончились контракты с их командами, и молодые игроки по 14-16 лет — это будущее нашего волейбола. Андрей Васильевич по крупицам подбирал команду по всей Украине. Мы собрали лучших девочек со всей страны, вернули в Украину нескольких спортсменок из-за рубежа, взяли несколько юных игроков. В истории Суперлиги – это тоже своеобразный нонсенс.

Впервые в истории украинского волейбола мы пригласили легионеров из США и Бразилии. К сожалению или к счастью, оказалось, что легионер из США ничем не лучше наших девчонок, поэтому она не прошла трей-аут по контракту. А бразилианка Лайза Феррейра прекрасно вписалась в наш коллектив и несмотря на то, что она не знает языка, сдружилась с девчонками. Роль легионера очень важна в команде — это здоровая конкуренция и я вижу, как уровень наших игроков растет. Я переживаю за каждую из наших спортсменок и искренне болею за нашу страну, поэтому для меня важно, что именно в нашей команде собрались те, кто любит Украину и делает все для того, чтобы она стала лучше. Я верю, что наши девочки добьются огромных успехов в женском волейболе.

- Какую идею преследуете, поддерживая волейбол?

- У меня есть глобальная идея. Женская сборная плохо выступила на чемпионате Европы, мы уже забыли, как выступать на чемпионате мира. И я поставил себе задачу собрать лучший тренерский состав, дать материально-техническую базу, создать юношеские школы, которые будут готовить маленьких спортсменов. Я бы хотел, чтобы на базе СК "Прометей" формировалась сборная Украины, а наша страна вновь вошла в мировую элиту волейбола. При вложении сил и средств этого возможно достичь за пять-семь лет. У каждого человека должна быть мечта, и сейчас моя мечта, чтобы Украина была в мировых лидерах волейбола.

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