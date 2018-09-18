Внесение изменений в Гимн Украины: эксперт объяснила смысл противоречивой фразы

11 сентября в Администрацию президента Украины поступило очередное предложение изменить текст государственного Гимна. Автор электронной петиции Эдуард Рожков считает, что слова "не вмерла" несут разрушительную функцию, и предлагает свой, позитивный, по мнению инициатора, вариант первой строки песни: "Є в народі України і слава, і воля". Сейчас петиция набрала 41 голос из 25 000 необходимых, до конца голосования осталось 84 дня.

В свою очередь сайт "Сегодня" обратился к эксперту, кандидату филологических наук, доценту кафедры украинского языка филологического факультета ХНУ имени В. Н. Каразина Екатерине Коротыч с просьбой провести лингвистический анализ вариантов текста.

После подробного анализа специалист пришла к выводу, что первая строчка Гимна не является негативной и разрушительной, поскольку слово "вмерла" употребляется в переносном значении.

"Слово "вмерти" употребляется в Гимне в переносном смысле, поскольку касается ценностей и означает "проходити, закінчуватися, безслідно зникати, пропадати". Оно не означает в прямом смысле смерть людей или других живых существ. Кроме того, первые строки "Не вмерла і слава, і воля" и "Є і слава, і воля", по сути, имеют одинаковые смысловые нагрузки. Если анализировать сумму значений фраз, то слово "вмерла" с отрицательной частицей "не" имеет значение "не закінчилася, не пропала", что тождественно значению слову "є". Оба высказывания являются утверждениями определенного состояния вещей", – считает лингвист.

По мнению кандидата филологических наук, строки Гимна именно в таком виде связывают Украину с тяжелым прошлым и напоминают о необходимости ценить возможность быть единым и независимым государством.

"Интересную смысловую нагрузку имеет слово "ще", указывающее на продолжительность действия, передаваемого глаголом, и на то, что оно продолжается до сих пор. И чтобы понять, почему автор текста Чубинский использовал именно такой оборот, нам надо вспомнить историческую эпоху, в которой создавался текст. Это был далекий 1862 год, когда украинцы подвергались угнетению и страдали от имперской политики государств, в составе которых они находились. Они боролись за сохранение национальных ценностей. Поэтому первая строка Гимна должна напоминать всем украинцам о тех ужасных временах безгосударственности и побудить их к поддержанию этих важных ценностей ("і слава, і воля")", – продолжает Екатерина Коротыч.

Кроме того, по словам лингвиста, подобные слова есть в гимнах и других государств.

"Интересен опыт и других славянских стран, в гимнах которых можно найти подобные элементы. Например, первая фраза польского гимна звучит так: "Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy" ("Еще Польша не погибла, если мы живы". – Ред.). В прошлом году мне удалось пообщаться по этому поводу с поляками старшего возраста. Как оказалось, колониальное положение Польши в недалеком прошлом до сих пор остается болезненным фактом их исторической памяти. Поэтому они очень уважают свой гимн, созданный во время очередного разделения их государства", – поясняет филолог.

По мнению Екатерины Коротыч, если внести такие изменения в украинский Гимн, он потеряет интересные смыслы.

"Если же перестроить первую строку, как предлагает автор петиции, то содержание текста обеднеет, исчезнут апелляции к историческому контексту и побуждения к действиям, а останется лишь констатация наличия "і слави, і волі", которое в своей окаменелости не мотивирует к развитию", – суммирует эксперт.

Как считает филолог, конструкция "не вмерла" может вызвать лишь единичные негативные ассоциации, а в целом в сроках Гимна заложено уважение к исторической памяти и патриотизм.

Напомним, сайт "Сегодня" ранее рассказал, о том, как утверждали музыку и меняли слова украинского гимна.

В марте 2017 года возле магазина в оккупированной Ялте заиграл гимн Украины.