Умер Иван Вакарчук – экс-министр и отец лидера "Океана Эльзы"

Во Львове умер бывший министр образования, ученый, экс-ректор университетаимени Ивана Франко, отец лидера "Голоса" Святослава Вакарчука – Иван Вакарчук.

"Сегодня не стало моего ближайшего друга... Человека, который чувствовал, понимал и знал меня лучше, чем кто-либо на этой Земле... Не стало любящего мужа и отца, и дедушки... Человека, создавшего крепкую и любящую семью. Не стало настоящего патриота... Человека, который своим умом и сердцем добывал нашу независимость, а потом по кирпичику строил родную страну... Не стало великого ученого... Человека, влюбленного в науку, и верного ей до последнего вздоха... Не стало настоящего учителя. Человека, который научил и воспитал тысячи других Людей", – написал в своем Facebook Святослав Вакарчук.

Реакция на смерть ученого появилась и на странице народного депутата, бывшего директора Института национально памяти Владимира Вятровича.

"Большая потеря. От нас ушел профессор Иван Вакарчук... Для меня любимый ректор Alma mater, министр образования, с которым имел честь сотрудничать, меняя эту отрасль. Он сделал так, что с 2008 года почти по полмиллиона украинских детей заканчивают школу с надеждой на честное поступление, и эта надежда не напрасна", - написал он.

В свою очередь, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что по просьбе семьи похороны Ивана Вакарчука состоятся в камерной обстановке на Лычаковском кладбище.

Ивану Вакарчуку было 73 года. В 1989-1991 годах был народным депутатом СССР, членом КПСС. Осенью 1989 года – участник учредительного съезда Народного Руха Украины за перестройку, один из делегатов от Львовской области.

В 2007-2010 годах был министром образования и науки Украины. В течение 1990-2007 и 2010-2013 годов занимал пост ректора Львовского университета.

Доктор физико-математических наук, Герой Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины.

Напомним, что накануне в Италии скончался знаменитый модельер Серджио Росси. 84-летний мужчина за несколько дней до смерти был госпитализирован в одну из больниц итальянского города Чезена.

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