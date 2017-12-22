Во Львове зоозащитники спасли краснокнижных ястребов, выставленных на продажу в интернете

Вчера, 00:57

Зимовать спасенные ястребы будут в эко-центре,здесь живут тысячи птиц и животных, которых в свое время спасли зоозащитники


Операция "Ястреб", во Львове зоозащитники спасли краснокнижных птиц, выставленных на продажу в интернете. Двое мужчин через соцсети предлагали пару ястребов. Оценили живой товар в тысячу гривен. На сделку зоозащитники позвали полицию и прессу.

Зоозащитники сегодня работают под прикрытием. По легенде они – покупатели. В сети нашли объявление о продаже пары молодых ястребов. Краснокнижных птиц предлагают за тысячу гривен. Двух. Договорились встретиться в людном месте.

Но самих птиц нет. Их приносит в коробке приятель торговца пернатыми. В этот момент оба замечают камеры.

Один из продавцов тут же сбежал. Второго задержали полицейские. Молодые ястребы теперь в руках специалистов. Птицы туго обмотаны тканью и скотчем. Этих птиц отлавливают для охоты.

Спасенную пару везут к ветеринару. Продавца – в райотдел. Ему грозит штраф.

Документы по этому делу направят и в экоинспекцию, если докажут жестокое обращение с животными, тогда откроют уголовное производство.

Зимовать спасенные ястребы будут в эко-центре. Здесь живут тысячи птиц и животных, которых в свое время спасли зоозащитники. А весной, как потеплеет, их выпустят на волю.
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"Сегодня"

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