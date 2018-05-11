Водитель знаменитой "летающей" БМП Дмитрий Ворона получил государственную награду.

9 мая 2014 года сторонники так называемой "ДНР" пытались захватить здание управления МВД в Мариуполе. Чтобы отрезать доступ нацгвардейцев к центральным улицам, начали возводить баррикады. Тогда БМП буквально "перелетела" через одну из таких преград и разрушила ее. Водителем боевой машины был солдат срочной службы 72-й отдельной механизированной бригады Дмитрий Ворона. Признает, подобный опыт – первый в его жизни.

"В полевых действиях мы, конечно, отрабатывали любые ситуации. А в действиях в городе самом – нет. Говорю: "Товарищ майор, впереди баррикада, что делать? А он меня не слышит. Я даже газ сбавлял. Потом он услышал, говорит давить на "полную". Я газ в пол нажал. Где-то километров 50. Я ее перелетел", – рассказал Дмитрий Ворона, бывший военнослужащий ВСУ.

Напомним, 13 июня 2014 года украинские военные и добровольцы освободили Мариуполь (Донецкая область) от боевиков и российских оккупантов. По мнению народного депутата Антона Геращенко, именно день освобождения Мариуполя нужно по праву считать переломной датой в истории конфликта на Донбассе. К 12 июня 2014 года боевики контролировали около 80% территории Донецкой и Луганской областей, на которой проживало около 6 млн жителей и производилось почти четверть ВВП. Под контролем враждебных сил находился и Мариуполь с заводами оборонпрома и выходом к морю.

С середины апреля 2014-го Мариупольский горсовет был захвачена бандами сепаратистов, а после трагедии 9 мая, когда боевики штурмовали местное управление МВД, город полностью перешел под контроль врага.

"Штурм начался в 5 утра с массированного обстрела укреплений боевиков ЗУ-23/2, смонтированного на бронированном грузовике. После начала штурма боевики поняли, что их песенка спета, и начали убегать и прятаться, как крысы в подвалах и чердаках, откуда их выковыривали "азовцы". Зачисткой лично руководил комбат "Азова" Андрей Белецкий", – сообщил Геращенко.

По его словам, главарь мариупольских боевиков с позывным "Чечен" получил информацию о подготовке штурма и со своими соратниками за день до штурма покинул Мариуполь.

По итогам сложной операции были ликвидированы несколько боевиков и задержаны более 20 человек. При этом никто из мирных жителей Мариуполя серьезно не пострадал.