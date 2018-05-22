Водолазов Нацгвардии обучили по программе "морских котиков"

Водолазы Нацгвардии успешно закончили американский курс подготовки "Water ConfidenceTraining". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Одесские бойцы-водолазы Нацгвардии прошли основы курса "Water ConfidenceTraining", основанный на программах водолазных школ разных стран мира, основываясь на американской системе подготовки "морских котиков", – говорится в сообщении.

Как отмечают в Нацгвардии, с 17 мая инструкторы "Школы Военных Водолазов" проводили недельное обучение для военных отдельного отряда специального назначения Южного территориального управления Национальной гвардии. Данный курс рассчитан на физическую и психологическую подготовку длительного нахождения под большим давлением воды и освоения современных типов подводного снаряжения.

"Военный ныряльщик – это динамическая профессия. Они работают при стрессовых и экстремальных ситуациях. От них требуются такие качества, как смелость, ловкость и способность принимать оперативные решения. Все это достигается систематической подготовкой и постоянным самосовершенствованием", – отмечает инструктор "Школы военных водолазов" Константин Миргородский.

В ходе первого этапа водолазной подготовки бойцов учили начальным элементам работы на воде, а именно: правильно плавать, задерживать дыхание в динамике и в статике. Также обучали теории оказания первой неотложной помощи в случае необходимости.

Во время второго этапа военнослужащие освоили и испытали аппараты с системой замкнутого цикла дыхания, так называемый "ребризер". Особенность ребризера заключается в отсутствии при его использовании пузырьков, которые не выдают водолаза на поверхности, операционное время работы аппарата 4:00 на глубине до 20 метров.

"Шестой день курса был посвящен изучению современных аппаратов типа Suex, а также практическим водолазным спускам с ними. На занятиях использовались шесть различных моделей, что позволило всей группе отрабатывать навыки управления подводным буксировщиком с подводной скоростью 5 км/ч и с запасом хода – 8км", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что бойцов Нацгвардии под Харьковом обучают секретам военных подразделений НАТО.

Также стоит напомнить о договоренности Украины с Румынией, согласно которой гвардейцам из горных подразделений будут помогать в подготовке сотрудники румынской жандармерии. "