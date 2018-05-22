Водолазов Нацгвардии обучили по программе "морских котиков"
Инструкторы "Школы Военных Водолазов" проводили недельное обучение для военных отдельного отряда специального назначения
Водолазы Нацгвардии успешно закончили американский курс подготовки "Water ConfidenceTraining". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Одесские бойцы-водолазы Нацгвардии прошли основы курса "Water ConfidenceTraining", основанный на программах водолазных школ разных стран мира, основываясь на американской системе подготовки "морских котиков", – говорится в сообщении.
Как отмечают в Нацгвардии, с 17 мая инструкторы "Школы Военных Водолазов" проводили недельное обучение для военных отдельного отряда специального назначения Южного территориального управления Национальной гвардии. Данный курс рассчитан на физическую и психологическую подготовку длительного нахождения под большим давлением воды и освоения современных типов подводного снаряжения.
"Военный ныряльщик – это динамическая профессия. Они работают при стрессовых и экстремальных ситуациях. От них требуются такие качества, как смелость, ловкость и способность принимать оперативные решения. Все это достигается систематической подготовкой и постоянным самосовершенствованием", – отмечает инструктор "Школы военных водолазов" Константин Миргородский.
В ходе первого этапа водолазной подготовки бойцов учили начальным элементам работы на воде, а именно: правильно плавать, задерживать дыхание в динамике и в статике. Также обучали теории оказания первой неотложной помощи в случае необходимости.
Во время второго этапа военнослужащие освоили и испытали аппараты с системой замкнутого цикла дыхания, так называемый "ребризер". Особенность ребризера заключается в отсутствии при его использовании пузырьков, которые не выдают водолаза на поверхности, операционное время работы аппарата 4:00 на глубине до 20 метров.
"Шестой день курса был посвящен изучению современных аппаратов типа Suex, а также практическим водолазным спускам с ними. На занятиях использовались шесть различных моделей, что позволило всей группе отрабатывать навыки управления подводным буксировщиком с подводной скоростью 5 км/ч и с запасом хода – 8км", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали о том, что бойцов Нацгвардии под Харьковом обучают секретам военных подразделений НАТО.
Также стоит напомнить о договоренности Украины с Румынией, согласно которой гвардейцам из горных подразделений будут помогать в подготовке сотрудники румынской жандармерии. "
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