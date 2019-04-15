"Воплощенные мечты": как Фонд Рината Ахметова меняет жизни детей

С 2014 года в рамках направлений "Адресной помощи" более 6000 детей получили помощь на лечение

Фото: fdu.org.ua

Программа "Адресная помощь" Фонда Рината Ахметова вот уже 13 лет системно помогает людям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах и нуждаются в неотложной помощи на лечение. Программа стала основой личной благотворительности Рината Ахметова, а ее приоритет – спасение жизни и здоровья детей.

С 2014 года в рамках направлений "Адресной помощи" более 50 000 человек получили поддержку. В том числе помощь на лечение – свыше 6000 мальчиков и девочек. Это медикаменты, инновационные импланты, проведение сложных операций. Истории этих ребят – пример того, как милосердие и стойкость побеждают беду и отчаяние.

Таиру Носуленко скоро исполнится пять лет. Мальчик долгое время не слышал голосов родителей и братьев из-за врожденной тугоухости. У многодетной семьи переселенцев все доходы уходили на продукты и оплату жилья. В рамках проекта "Теперь я слышу" Таиру установили высокочувствительные слуховые аппараты – ребенок впервые услышал голоса родных и сказал "мама".

Андрею Вапирову восемь лет. Он обожает футбол, но выйти на поле не мог – в шесть лет врачи обнаружили у мальчика порок сердца и любую физическую активность запретили. Спасти парнишку мог специальный имплант-окклюдер, но родители копили бы на операцию не один год. Андрей стал участником проекта "Здоровое сердце". Теперь юный спортсмен играет в основном составе детской футбольной команды ФК "Мариуполь".

Братья Егор и Степан Бодак страдали от бронхиальной астмы. В условиях вооруженного конфликта достать необходимые лекарства родители не могли. Надежду подарил проект "Лекарства детям", благодаря которому оба могут заниматься бальными танцами. Они уже участвуют в соревнованиях и завоевывают награды.

Маша Демченко была здорова, пока не попала под обстрел. Осколки раздробили четырехлетней девочке руку, разорвали сухожилия… А сегодня Маша, став участницей проекта "Реабилитация раненых детей", занимается ушу.

У всех этих ребят разные истории, но помощь Фонда Рината Ахметова их не только объединила, но и познакомила друг с другом. 10 апреля на Отчетном мероприятии Фонда все они в знак благодарности в совместном выступлении показали, как изменилась их жизнь: танцевали, демонстрировали спортивные навыки и приемы.

"Ринат Ахметов определил помощь детям как приоритетное направление работы, поэтому сегодня действует целый ряд проектов, которые призваны помогать самым маленьким и незащищенным. Дети получают возможность забыть о своих недугах и развивать способности. Это самое ценное", – сказала Татьяна Кухоцкая, директор по развитию проектов Фонда.

В завершение выступления ребята получили сертификаты на участие в проекте Фонда "Мирное лето – детям Донбасса!". Новый сезон стартует уже в июне.

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