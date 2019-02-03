Восставший из руин Михайловский Златоверхий собор: 20-летний юбилей и 9 веков истории

Кучма оставил послание потомкам, а братья Кличко дали деньги на горельеф

Михайловский Златоверхий. Памятник архитектуры в центре столицы поражает жителей города и гостей своей красотой. Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Восставший из руин Михайловский Златоверхий собор: 20-летний юбилей и 9 веков истории Наталья Мамчур //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/428/360/5c54283601b03.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/428/360/5c54283601b03.png 2019-02-03T01:30:00+02:00 Украина Кучма оставил послание потомкам, а братья Кличко дали деньги на горельеф

Михайловский Златоверхий монастырь — уникальное и величественное сооружение в стиле украинского барокко в центре Киева. Он имеет тысячелетнюю историю и при этом является одним из самых... молодых в Киеве. Всего 20 лет назад он возрождался после полного разрушения. "Сегодня" вспомнила, как проходило восстановление знаменитого собора, который должен стать главным храмом созданной Православной церкви Украины, колокольни, и изучила на находки из прошлого.

История монастыря начинается с 1108 года, когда князь Святополк заложил новый храм во имя святого Архистратига Михаила, который нынче считается небесным покровителем Киева. В течение веков комплекс построек расширялся. Варваринский придел был пристроен к северной стене собора в конце XVII века, Екатерининский к южной — в начале XVIII. В 1713 году была сооружена каменная церковь Иоанна Богослова, а в 1716—1719 годах — знаменитая колокольня.

1911 год. Так выглядел монастырь до разрушения

Трагическим для Михайловского Златоверхого монастыря оказался ХХ век. В 1934—1936 годах практически все его исторические сооружения были разрушены советской властью, большинство ценностей были вывезены либо попросту безжалостно уничтожены. На освободившемся месте власти того времени планировали отстроить правительственные здания. Предлагали здесь установить и гигантский памятник вождю мирового пролетариата. К счастью, этим планам не суждено было сбыться. Построить успели только серое здание, которое нынче занимает Министерство иностранных дел.

Более полувека понадобилось, чтобы Михайловский Златоверхий возродился.

1937 год. Руины уничтоженного Михайловского собора

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Восстановление: рекордно быстрые сроки

О воссоздании уничтоженного храма заговорили уже после того, как Украина обрела независимость. От рождения идеи до ее полной реализации прошло меньше десяти лет, а строительство велось бешеными темпами.

"Идея о восстановлении Михайловского Златоверхого монастыря возникла еще в 1992 году. Тогда было принято постановление о начале подготовительных работ", — рассказывает Юрий Лосицкий, главный архитектор проекта.

В течение нескольких лет были собраны исторические материалы и проведены масштабные археологические раскопки, хотя сейчас многие считают, что исследования проходили слишком быстро. В 1997 году был готов проект, а до 2000-го рекордными темпами все отстроили.

Ноябрь 1997 года. Начало строительства колокольни. Фото: А. Бойко

Работы шли круглосуточно и в любую погоду. К примеру, колокольню начали строить в ноябре 1997 года, а уже в 1998-м, на День Киева, открыли. Ее воссоздали в том же виде, в котором она была разрушена.

"Быстренько-быстренько, за два года построили и собор, очень спешили", — вспоминает Лосицкий.

Освящение храма прошло тоже в День Киева, в 2000 году. Интересно, что изначально цвет собора был немного насыщенней, но, по словам архитектора, через несколько лет краска облезла и его пришлось перекрашивать.

Кстати, во время работ по восстановлению сооружений Михайловского монастыря часто проходили масштабные мероприятия с участием высоких "чинов" — президента Леонида Кучмы, главы КГГА Александра Омельченко и других. К примеру, 24 мая 1997 года в фундаменты собора закладывали капсулу с посланием потомкам. Ровно 20 лет назад, 19 января 1999 года, освящали горельеф Архангела Михаила, а 29 мая его торжественно устанавливали на фронтоне собора. 14 октября этого же года закладывали сад на территории монастыря… Уникальные фото с этих событий сегодня можно увидеть в музее, который находится в колокольне. Туда и отправимся.

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Спасенный горельеф, Царские врата и желания

Музей истории Михайловского Златоверхого монастыря был открыт в колокольне в 1998 году. Он, к слову, делит помещение с храмом Трех Святителей, который обустроен на втором ярусе в память о разрушенной Трехсвятительской церкви.

Сегодня здесь хранится множество уникальных артефактов, найденных во время археологических раскопок, редкие книги, архивные материалы, на фото можно увидеть, каким был Михайловский собор до разрушения. Небольшую экскурсию для нас проводит главный специалист музея Мария Клименченко. Экспонаты действительно впечатляют. Вот медный, позолоченный, 69-килограммовый горельеф Архистратига Михаила XVIII века, который еще в прошлом веке украшал главный фронтон собора. Он чудом уцелел во время уничтожения здания, в 1956 году был найден на мусорной свалке и сохранен. Теперь горельеф хранится в музее, а храм украшает его копия, вылитая из бронзы и позолоченная. Создана она была, к слову, на средства боксеров Виталия и Владимира Кличко. Старший брат о карьере политика тогда еще и не помышлял и наверняка даже представить себе не мог, что станет в будущем мэром Киева.





















По соседству с Архангелом еще одна сенсационная находка — шиферная резная плита со святым всадником XI века. В этом же зале можно увидеть, как выглядит знаменитая плинфа — древний строительный материал, рассмотреть старые ювелирные украшения, серебряные гривни XII века, посуду, полюбоваться металлическим ключом от церкви XVIII века. Обратили мы внимание и на еще один неповторимый экспонат: кирпич из Михайловского собора XVIII века, на котором сохранились отпечатки лапок животного.

В другом зале хранятся удивительные по красоте царские врата 1811 года из главного иконостаса храма. Здесь же можно увидеть форму, с помощью которой более 100 лет назад выпекали пряники. Кроме горельефа, есть в музее и другие экспонаты, связанные с Архангелом Михаилом. К примеру, печная кафельная плитка XVII века с его изображением. На одной из стен висит изображение храмовой иконы монастыря с образом Архистратига. Говорят, она была сделана из чистого золота и украшена 3000 бриллиантов. К сожалению, реликвия была утрачена.

Хранят в музее память и о недавних событиях: отдельный уголок посвящен кровавым протестам 2013—2014 годов. Каски с наклейками "Киев, вставай", рисунками горящего Майдана, палки — средства самообороны и конечно же фото. Напомним, именно в Михайловском соборе тогда был обустроен полевой госпиталь и приют для участников Евромайдана. А ночью 11 декабря 2013 года, во время попытки разгона протестующих, колокола Михайловского Златоверхого монастыря в течение нескольких часов били в набат. Говорят, это было впервые за восемь столетий, со времен монголо-татарского нашествия. Так что и заканчиваем экскурсию там, откуда и лился этот звон: на смотровой площадке колокольни. Отсюда можно в деталях рассмотреть купола и крышу Михайловского собора. Как на ладони перед нами София Киевская, видно Андреевскую церковь и даже телевышку и Северный мост. В другой стороне — Майдан Незалежности, его быстро распознаем благодаря высокому зданию отеля, стеле и новым огромным часам на Доме профсоюзов. В музее говорят: если остановиться на площадке под самым большим колоколом и загадать желание, оно обязательно сбудется.

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АВТОР: Наталья Мамчур Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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