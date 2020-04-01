ВОЗ: Массовое тестирование остановит эпидемию

Массовое тестирование — необходимая мера в победе над пандемией COVID-19. Число заразившихся коронавирусом по состоянию на вечер 30 марта превысило 768 тыс. по всему миру. Ученые утверждают, что заражать других могут те, кто не отмечает у себя симптомы заболевания — такие случаи в разных социальных группах доходят до 87% случаев. Это значит, что без массового тестирования "здоровых" людей невозможно определить, кто в данный момент подвергает смертельному риску своих близких, а кто нет.

В официальном обращении главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса подчеркивается: "Вы не можете бороться с огнем с завязанными глазами. И мы не сможем остановить эту пандемию, если не будем знать, кто заражен. У нас есть простое сообщение для всех стран: тестирование, тестирование, тестирование".

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Первыми стратегию массового экспресс-тестирования применили в Китае и Южной Корее и показали потрясающие результаты — только в этих странах пока удалось взять под контроль распространение COVID-19. Сейчас этот опыт перенимают европейские страны. Как это работает:

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тесты есть в свободной продаже и приобрести их может каждый желающий, даже без симптомов;

все проверяют себя и близких регулярно, даже без симптомов;

при выявлении заражения на ранней стадии предпринимаются все необходимые меры — изоляция и своевременное лечение.

"Зафиксированные случаи надо умножать на 10, как минимум, включая тех, кто может быть носителем. Если бы люди могли сами пройти тестирование, они бы видели реальную картину, могли бы серьезнее относиться к ситуации, обезопасив тем самым себя и близких людей, которые могут даже не подозревать о том, что заражены. Реальная статистика дала бы большее понимание происходящего", — поделилась Елена Ливинская, микробиолог, кандидат биологических наук, основательница проекта "Микроб и я".

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