Впервые в Украине открыта охота на марлина
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Марлин (рыба-парус) – одна из самых крупных, сильных и быстрых рыб. Смелый, дерзкий единоличный охотник, не имеющий естественных врагов. Марлины способны очень быстро плавать, развивая скорость более 100 км/ч.
Марлины являются ценным трофеем среди рыбаков всего мира, некоторые особи достигают веса 800-900 кг.
Эту невероятно сильную рыбу описал Эрнест Хемингуэй в своей повести "Старик и море", что вызвало дополнительный спрос и волну охоты.
Начиная с сентября, у каждого мужчины появляется возможность поймать марлина в Украине!
Лови своего первого марлина уже в сентябре!
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