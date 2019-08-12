Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,09
28,1

Впервые в Украине сервис денег до зарплаты проведет розыгрыш авто в прямом эфире

Сегодня, 10:15

PR

Впервые в Украине сервис онлайн-кредитования MyCredit разыграет новый автомобиль Citroen C3 в рамках летней акции “Рулим в лето”

Розыгрыш пройдет 5 сентября 2019 года в прямом эфире на официальных страницах сервиса в социальных сетях. Автомобиль будет разыгран методом жеребьевки.

Претендовать на главный приз могут абсолютно все клиенты MyCredit, которые оформили займ в сервисе за период действия акции – с 01.06.2019 по 31.08.2019, и накопили минимум 50 баллов. Каждые 50 баллов – 1 шанс выиграть автомобиль Citroen C3. Постоянные клиенты MyCredit получили баллы за все время пользования сервисом, а новичков ждет приятный сюрприз – welcome-баллы, которые позволят честно конкурировать с постоянными клиентами. Таким образом, шанс выиграть машину есть у каждого.

В акции "Рулим в лето с MyCredit" предусмотрен открытый рейтинг участников: накопленные баллы можно увидеть в личном кабинете и отслеживать свою позицию в открытом рейтинге на сайте MyCredit.ua. Рейтинг обновляется каждые 24 часа и вы всегда можете узнать, сколько нужно набрать баллов для попадания в ТОП. 

Напомним, что MyCredit – сервис онлайн-кредитования, работающий на рынке Украины с 2016 года. За три года работы компания дважды получила награду "Лучший сервис онлайн-кредитования" в рейтинге PaySpace Magazine, звание "Лучшее предприятие страны" в рейтинге "Звезда качества". На сегодняшний день клиентами сервиса являются более 170 тысяч украинцев. 

Принять участие и узнать детали акции можно на сайте MyCredit.ua

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

акция автомобиль онлайн-кредитование MyCredit

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Под Киевом произошла кровавая бойня из-за денег
Под Киевом произошла кровавая бойня из-за денегПроисшествия
Мошенники в Украине
Мошенники в Украине "охотятся" на отпускников: ТОП-3 аферыЭкономика
На Донбассе действуют наемники из РФ с особыми заданиями: в разведке сообщили детали
На Донбассе действуют наемники из РФ с особыми заданиями: в разведке сообщили деталиДонбасс
Известный украинский курорт накрыла песчаная буря: появились фото и видео
Известный украинский курорт накрыла песчаная буря: появились фото и видеоУкраина
Синоптики рассказали, какая погода ждет Украину в начале недели
Синоптики рассказали, какая погода ждет Украину в начале неделиУкраина
В жутком ДТП в Полтавской области погибли два человека
В жутком ДТП в Полтавской области погибли два человекаДругие регионы

Новости партнеров

Loading...