Врачи напоминают: сочетание таблеток и алкоголя может вызвать сердечную недостаточность и кровотечение

В канун Нового года врачи назвали единственное лекарство, которое можно употреблять с алкоголем

Лекарства и алкоголь вместе опасны, а порой и смертельны. Об этом перед самым Новым годом 2020 напоминают медики. Какое именно сочетание таблеток и водки может привести к печальным последствиям – выяснили новости "Сегодня".

Новогодние и рождественские праздники это тот период, когда выпить лишнего могут даже почти непьющие, признается певец Виктор Павлик.

"Что касается спиртного, были времена, был моложе. Конечно, себе позволял", – говорит он.

Но существует опасность, если совместно с алкоголем вы принимаете лекарства. Бармен Егор Каланчук признается: видел подобное неоднократно.

"Чуть-чуть – не повредит. Сегодня выпью, потом пить опять не буду. У меня уже последний день приема антибиотиков, значит можно. И вот как то в таком роде все".

Врач-диетолог Инна Раилко объясняет единственный препарат, который безопасно употреблять с алкоголем это активированный уголь:

"Категорически запрещено принимать такие лекарства, как антигистаминные, которые назначают против аллергии. Очень часто после праздничного стола, люди боятся каких-то аллергических реакций".

Кроме противоаллергенных, категорически запрещено сочетать алкоголь с успокоительными препаратами, снотворными и антидепрессантами. Под запретом смесь спазмолитиков и водки, потому, что оба расширяют сосуды и это может привести к сердечной недостаточности. А противовоспалительные средства в сочетании с водкой могут вызвать кровотечение. Обезболивающие и жаропонижающие средства увеличивают нагрузку на желудок. А вот антибиотики, как оказалось, далеко не все имеют негативное влияние на метаболизм, однако абсолютно все увеличивают нагрузку на печень.

Каждый из нас, сам несет ответственность за свое здоровье. И если вы принимаете лекарства лучше отказаться от алкоголя. Виктор Павлик решил так и сделать: отказался от алкоголя вообще.

"Для себя давно уже понял: в компании, где пьют спиртное, где пьют алкоголь, пить воду, несмотря ни на что. И быть абсолютно таким веселым, как и все люди, только просто все контролировать. И на второй день не иметь бу-бу в голове", – смеется певец.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о пяти способах избежать похмелья на утро. Конечно, самый простой способ не испытывать похмелья – это просто не употреблять алкоголь. Но ведь порой бывают случаи, когда не выпить сто грамм горячительных напитков просто нельзя.

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