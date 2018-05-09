"Все под контролем": в МВД отчитались о ситуации на торжествах в городах Украины

На торжествах в разных городах Украины дежурят кинологи и антиконфликтные группы

В городах Украины на среду, 9 мая, запланировано проведение почти 1500 массовых мероприятий, участие в которых примут более 355 000 человек. В усиленный режим несения службы переведены более 27 000 правоохранителей. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает пресс-служба ведомства.

"Правоохранители постоянно отслеживают ситуацию в стране, пока все под контролем", – заверил первый заместитель министра внутренних дел, добавив, что на мероприятиях работают антиконфликтные группы и кинологи.

Сергей Яровой также проверил работу ситуационных центров, основная задача которых – сбор информации в режиме реального времени из всех баз данных, камер видеонаблюдения, спутников и непосредственно с мест событий. В них сразу анализируется оперативная ситуация и принимается решение о путях решения конфликтных ситуаций.

Ранее в МВД пообещали жестко реагировать на любые попытки дестабилизации 9 мая. Подразделения Нацполиции, Нацгвардии и ГСЧС будут работать в усиленном режиме как минимум до 10 мая на территории всей Украины.

Тем временем в среду, 9 мая, центр Киева перекрыт для движения транспорта по случаю проведения мероприятияй в честь Дня победы.