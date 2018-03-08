Все против нас, один только ветер навстречу: украинские летчики раскрыли тайны собственной профессии

Люди, связанные с миром авиации, выглядят строгими, серьезными, сдержанными. Но это впечатление обманчиво. Летчики, бортпроводники, диспетчеры, специалисты наземных служб вне работы общительны, остроумны, умеют подшутить не только над другими, а и над собой. "Сегодня" расспросила их о самых интересных, забавных, курьезных случаях из собственной практики.

Смех и грех: как наших в шпионаже заподозрили

Негласное, но многократно проверенное правило-примета: летит на борту проверяющий — жди неприятности. То найдет, к чему придраться, то вылет перенесут, маршрут изменят, откажет техника, погода испортится. Не сказать, что подтверждается всегда, однако что-то в этом есть.

Летчик с 46-летним стажем Иван Жуль много повидал на своем веку. Служил в военной авиации, затем перешел в гражданскую. Оказался в Бориспольском летном отряде, выполнявшем специальные перевозки. Возил первых лиц еще со времен УССР — Владимира Щербицкого, Владимира Ивашко, Станислава Гуренко. А затем, уже в годы независимости, — Леонида Кравчука, Леонида Кучму, Виктора Ющенко, Виктора Януковича...

Как-то сам был проверяющим и летал с экипажем в правом кресле второго пилота.

— Это был чартерный рейс в африканское государство Судан, — рассказывает Иван Павлович. — Самолет заказал ливанский бизнесмен. Вылетев из Борисполя, дозаправились в аэропорту Бейрута и отправились дальше, в Хартум. Никто из экипажа в столице Судана раньше не был. Разместившись в отеле, решили пойти в город — интересно же посмотреть на достопримечательности, пофотографироваться...

Он тоже хотел прогуляться с экипажем, но вскоре вернулся, дойдя до ближайшего рынка, где поймал на себе настороженные и недоброжелательные взгляды торговцев, а у него к тому же с собой была некоторая сумма валюты, поэтому предпочел не рисковать.

Остальные же члены экипажа — командир, штурман, борт­механик и бортпроводница — отправились в центр города. Возвратились в отель поздно вечером. На вопрос проверяющего, все ли в порядке, ответили утвердительно, да, мол, все нормально. Правда, без подробностей.

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— И вдруг через несколько дней, когда вернулись в Украину, подходит командир экипажа, с которым летали в Судан, и говорит: "А знаете, Иван Палыч, вы нас могли там и не дождаться...", — продолжает рассказ летчик.

Выяснилось следующее. Гуляли наши соотечественники беззаботно по Хартуму и увидели редкой красоты здание. Как было его не сфотографировать! Начали снимать, бортмеханик был большим любителем этого дела...

Но не успели сделать и несколько кадров, как возле них невесть откуда возник патрульный джип. Из него выскочили какие-то люди в форме, не представились, грубо, безо всяких церемоний затолкали наших внутрь и на всех парах помчались в неизвестном направлении...

Пока везли, у земляков сердце, конечно, в пятки ушло. Одни, в чужой, незнакомой стране, без знания местного языка... Куда и зачем везут, непонятно, кто эти люди в форме, неизвестно, слушать те ничего не хотят. Короче, невольные заложники мысленно приготовились к худшему...

— Привезли их на окраину города, в какой-то полицейский участок, высадили и начали допрашивать на английском — откуда прибыли в Судан, каким ветром занесло в Хартум, чем занимались, и так далее, — говорит Жуль. — Допрашивали долго, подробно, потребовали показать загранпаспорта, другие документы...

И лишь убедившись, что перед ними не шпионы, а граждане Украины, члены экипажа, им объяснили причину задержания. Здание, которое они фотографировали, было президентским дворцом. По местным законам — закрытый, секретный объект, снимать который было запрещено. Поэтому и последовала такая реакция.

Кадры пришлось засветить, хорошо, хоть фотоаппарат вернули вместе с документами и отпустили восвояси, строго-настрого предупредив, чтобы больше такого не было. Даже не оштрафовали — ограничились устным внушением.

"Прикол" и впрямь получился не самый веселый, так как положительных эмоций о посещении страны не добавил, а наоборот. Однако профилактическую роль в дальнейших командировках определенно сыграл: бывая с тех пор в других странах, прежде чем взять в руки фотоаппарат или запечатлеть себя, любимых, для истории, каждый из участников того инцидента предусмотрительно выяснял, можно ли это делать и не приведет ли невинное желание к силовому захвату со стороны сверхбдительных стражей порядка...

Между нами, "летунами"...

Авиационный язык — это не английский и никакой другой. Это язык, понятный всем членам экипажа.

Лучшие люди нации служат в авиации (иногда конкретизируется, в какой — боевой, военно-транспортной, бомбардировочной, истребительной, гражданской и пр.).

Если летчик — то уже хороший. Если не хороший — значит, и не летчик.

Когда садится нехороший летчик, все приподнимаются или встают.

Отличный пилот тот, кто, используя отличные знания, избегает ситуаций, требующих отличных навыков.

Все против нас, один только ветер навстречу (самолет взлетает не при попутном, а при встречном ветре).

Чаще летаешь — лучше живешь. Реже летаешь — дольше живешь.

Не говори гоп, пока не сядешь.

Не сядет самолет — сядет техник.

Чем больше керосина, тем лучше погода.

Лучше потерять любимую девушку, чем скорость на четвертом развороте (у летчиков).

Лучше потерять невесту, чем обороты несущего винта (у вертолетчиков).

У летчика не бывает вопросов. Если они появляются, он идет с ними к врачу.

Здоровье надо не укреплять, а беречь.

Скорость — это жизнь: чем больше, тем лучше.

Наше дело правое — не мешать левому (в левом кресле всегда командир).

Летчик должен знать, куда посмотреть, что увидеть и что при увиденном сделать.

Самый безопасный контакт — его отсутствие.

Летчик живет, чтобы летать, и летает, чтобы жить.

Три основных правила летчика: не оставлять водку на завтра, женщин на старость, а торможение на конец полосы.

Делать быстро — значит, делать медленно.

Не знаешь, что делать — не делай ничего.

Если самолеты летают — значит, это кому-нибудь нужно. Если не летают — это еще ничего не значит.

Крайнее правило авиации — всяко может случиться...

Что такое, кто такой

Кабинет — кабина экипажа

Бизнесмены — пассажиры бизнес-класса

Первачки — пассажиры первого класса

Экономисты — пассажиры экономкласса

Кучки — кучевые облака

Слойки — слоистые облака

Удавка — ремень безопасности

Четыре девятки — хорошая погода

Миллион на миллион — очень хорошая погода (видимость от 10 км и выше)

Мряка — не очень хорошая погода

Птица-говорун — бортрадист

Бортач — бортмеханик

Фломастер — флайтменеджер

Гвардеец — хороший второй пилот

Боец — не очень хороший второй пилот

Глазки — посадочные фары

Салон — самолет для VIP-пассажиров

Трамвай — самолет для обычных перевозок

Маршрутка — самолет для чартерных рейсов (как правило, забит под завязку)

Бортпроводники: шутят редко, но метко, и не обидно

Немало разных случаев припоминают и бортпроводники. Они первыми встречают пассажиров на борту лайнеров, обслуживают их в полете и провожают у выхода после рейса.

Мария и Дарья — сестры-двойняшки. Без личных бейджиков-бирок с указанием имен, пожалуй, и не различить, настолько похожи. Девушки из авиационной семьи — летали дедушка, дядя, братья. Мама в свое время хотела стать бортпроводником, но родные запротестовали. Зато обе дочери, по образованию, кстати, педагоги, выбрали профессию, о которой мечтала она.

Мы спросили сестер, как справляются с пассажирами, которые ведут себя неадекватно. Например, перебирают со спиртным.

Девушки рассказали о курьезном случае на дубайском рейсе.

"Обратили внимание на мужчину, который был изрядно выпившим, — делится Даша. — Судя по всему, неслабо заправился в аэропорту, а когда набрали высоту, добавил еще".

Этот моряк дальнего плавания не шумел, не дебоширил, возможно, банально не рассчитал силы. В небе алкоголь действует на организм иначе, чем на земле... Даша попросила больше не пить. Только пассажир где-то раздобыл новую бутылочку...

"И мы с сестрой вежливо, но настойчиво, причем одновременно сказали: "Послушайте, хватит!" — говорит Маша. — Мужчине, перед которым стояли две совершенно одинаковые бортпроводницы, видимо, показалось, что от выпитого у него в глазах уже начинает двоиться. Он молча смотрел то на меня, то на Дашу, а потом согласился: "Да, вы правы, таки хватит...". И отключился, проспав до конца рейса".

Еще бортпроводники под большим секретом рассказали нам, что иногда, сидя в хвосте, подкалывают коллег, когда те перед взлетом демонстрируют правила поведения на борту.

"Они стоят в проходе лицом к пассажирам, показывая, как пристегиваться, как надевать кислородные маски, где размещены аварийные выходы и так далее, — говорят девушки. — И мы из-за шторки начинаем повторять эти движения, чем развлекаем и их, и себя. Пассажиры сидят к нам спиной, потому не видят, как мы корчим рожицы, а девочки просто угорают, еле сдерживаясь, чтобы не рассмеяться. На других рейсах они так же над нами прикалываются. Немного поозорничать для настроения — не грех. На рейсах некоторых западных компаний бортпроводники поют, пританцовывают, гримасничают, и это пассажирам нравится, скрашивает полет. Ну а вообще-то мы люди серьезные...".

Старший бортпроводник Александр, с которым мы тоже познакомились в новом самолете, очень обходительный, приятный молодой человек. В авиакомпании уже 10 лет. Свою работу любит, дорожит ею. Нравятся рейсы через Атлантику, больше, чем в Азию — быстрее привыкаешь к смене часовых поясов. Хотя на длинных маршрутах для бортпроводников предусмотрен отдых, и для этого есть специально отведенные места.

"Ну а когда уж очень хочется кого-то разыграть, — говорит Саша, — незаметно меняем именные бирки на форме. И наблюдаем за реакцией, когда пассажиры называют их чужими именами. Шутки безобидные, никто не сердится...".

Нередко пассажиры не прочь закрутить легкий роман с бортпроводниками и особенно бортпроводницами. Наши собеседники этот факт частично подтвердили. Правда, Маша и Даша заверили, что на рейсах настолько заняты, что им не до того. А вот коллега постарше, опытнее признался, что часто получает записки от пассажиров женского пола.

"Когда разносим горячие напитки или убираем подносы, на салфетках нам оставляют номера мобильных телефонов с сердечками, недвусмысленно намекая, что будут ждать звонок, — откровенничает парень. — Или специально подходят и просят записать... Честно, ни разу не звонил. У меня невеста есть. Зачем же флиртовать...".

Голливуд! Маша, еще один Александр и Даша: "К полету готовы!". Фото: О. Беляков

Фамилии: такие не забудешь

На воздушном транспорте встречаются люди с уникальными фамилиями. Авиадиспетчер, работавший после КИИГА (ныне НАУ) на Крайнем Севере, вспоминает, как его озадачила радиограмма: "Аэропорт "Сокол". Летит Кобец. С ним Дятел. Командир Ворон. Встречает Дрозд". Оказалось, что Кобец — первый секретарь обкома, Дятел — председатель облисполкома, Ворон — КВС (командир воздушного судна), а Дрозд — встречающий их руководитель района. "Но выглядело комично, — говорит бывший северянин "Сегодня". — Одни пернатые...".

Свои ассоциации и у Ивана Жуля: "Муж моей сестры работал в Жулянах бортрадистом на Ил-14. Фамилия — Баран. Командир экипажа — Вовк. А бортмеханик — Коза. Вот таким составом и летали. Приехал как-то проверяющий и сначала даже не поверил, услышав доклад: Вовк, Коза и Баран". А в Борисполе помнят отличного летчика Вячеслава Первака. Вторым пилотом у него был Бражник. И бортпроводница — Сивухина. "Когда по рации представляли членов экипажа, пассажиры веселились от души, — улыбается Жуль. — Команда что надо — Первак, Бражник, Сивухина".

Пассажир-оригинал: от любви к театру и сцене

Жизнь летчика, шутят в авиации, как юбка балерины — пышна и коротка. Такие театральные параллели-сравнения разделяют не все. Но именно люди искусства, представители творческой элиты становятся иногда экстравагантными фигурантами непридуманных историй.

— Однажды на регистрации рейса Киев — Нью-Йорк некий весьма представительный, солидный пассажир выдвинул неожиданное требование — предоставить ему место в... партере, — рассказывает Оксана Роменская, специалист по наземному обслуживанию. — Мелькнула мысль пригласить врача, но специалиста такого профиля, о котором мы подумали, в аэропорту не оказалось. Да и пассажир, повторяю, не выглядел сумасшедшим. Провожавший его водитель сказал нам, что это известный артист, что он всегда чувствует себя на сцене и порой не может выйти из образа...

Артиста пригласили за стойку регистрации и предложили выбрать любое из мест "в зале", которое пожелает. Тот выбрал. Сотрудники авиакомпании решили, что на этом все закончилось. И ошиблись.

— Когда началась посадка, экипаж вызвал на борт представителя авиакомпании, поскольку пассажир требовал предназначенное ему в партере место, — продолжает Роменская. — Мне подумалось, что врача все же надо было вызвать. Артист из образа и не собирался выходить — размахивал руками, заявлял, что ему обещали одно, а предлагают совсем другое... В его поведении не было агрессии, но была претензия — как же так, ему нужно смотреть пьесу, а партера нет... Как назло, в самолете не было ни одного свободного места, куда бы его могли пересадить. А время шло, и посадка заканчивалась. И тогда я, начальник смены, села в его кресло, посмотрела перед собой и сказала, что оттуда прекрасно видно сцену... Теперь уже все смотрели на меня... Зато артист спросил: "А что будут показывать?". Я ответила, что это увлекательная и познавательная пьеса в небесах под названием "Маски и жилеты" в исполнении красивых молодых актеров. Пассажира такой ответ устроил, он сел на свое место, попросил воды, но дотошно переписал все наши фамилии, и самолет улетел.

Когда экипаж вернулся, то рассказал следующее. После так называемого "просмотра пьесы" наш театрал уснул сном праведника, а при выходе из самолета проворчал, что артисты могли бы и петь, и танцевать, пообещав когда-нибудь показать, как это делают профессионалы. Но самое интересное случилось потом.

— Месяц спустя меня нашел тот же водитель и вручил... именные билеты на спектакль в известный киевский театр, — продолжает Оксана. — Все места в ложе были заняты нашими сотрудниками и бортпроводниками с нью-йоркского рейса. После представления наш старый знакомый вышел на сцену вместе с актерами и, обращаясь к залу, объявил, что спектакль посвящался людям, умеющим ставить пьесы в облаках...

Артист оказался директором театра. Какого, Оксана раскрывать не стала, сохранив интригу, а кто в курсе, этот случай не забыли.

"Основа летания": он слишком много ел!

Деликатная и каверзная среди летного состава тема — еда и все, что с нею связано. По этому поводу есть немало расхожих фраз и афоризмов не в бровь, а в глаз: "Кто как ест, тот так и летает", "Основа летания — усиленное питание", "Пилот без пуза — что самолет без груза", "Живот — ограничитель, позволяющий погасить резкое желание увеличить угол атаки", "Чем толще пачка у пилота, тем больше тяга самолета".

Две заключительные фразы относятся, как нетрудно догадаться, к авиации боевой. Их-то и привел в беседе с нами офицер одной из истребительных частей Воздушных сил Украины.

— Служил у нас в полку, в принципе, неплохой летчик, но имел недостаток — любил поесть, — усмехается собеседник. — Летный состав кормили неплохо: паек, хотя и не двойной, одинарный, зато по калорийности гораздо выше обычного. Ну и заказная система в офицерской столовой была, как в ресторане. Заходил этот товарищ в столовку и с порога — к сердобольным официанткам: "Два первых блюда и три вторых...". Те несли — как не уважить воздушного аса... Усиленные порции не могли не отразиться на его комплекции — поправлялся, как на дрожжах. Мы над ним беззлобно подсмеивались, что ему скоро вообще летать запретят...

Того и впрямь несколько раз отстраняли от полетов. А как не отстранить, если в кабину истребителя не влезает! Полтора центнера живого веса! Врачи усомнились, не булимия ли всему виной — это когда человек ест, ест и не может наесться. Однако обследование показало, что наш герой практически здоров, только аппетит, как у слона.

— Невероятным усилием воли, то есть уменьшением порций до разумных пределов, ему все же удавалось слегка согнать вес, правда, ненадолго, — продолжает офицер. — И обжору просто списали с летной работы с уникальной для полка формулировкой: "По ожирению". Уж лучше бы по пьянке — не так обидно...

Пытался восстановиться, да неудачно, и карьера летная закончилась. Все в полку об этом знали. Только он убеждал, что уволили его "не за пузо, а за политические взгляды...".