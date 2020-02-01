Всемирный день хиджаба: как мусульманки раздавали девушкам цветы в центре Киева

/ Фото: Игорь Рец, Сегодня

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На Крещатике мусульманки в хиджабах с букетами цветов посреди дня раздают цветы прохожим девушкам. Так они привлекают внимание ко Всемирному дню хиджаба, который мусульмане всего мира отмечают ежегодно 1 февраля, а также обращают внимание прохожих, что закрытая одежда – их осознанный выбор.

Мадина носит хиджаб всю жизнь, это постоянный атрибут ее одежды. В школе, где учится Медина, такого дресс-кода придерживается еще одна ученица. Подрастающее поколение, одноклассники Медины, относятся к традициям в одежде без предубеждений. Но приходилось слышать упреки на улицах.

"Я ношу хиджаб с детства, учусь в обычной общеобразовательной школе, мои сверстники реагируют нормально. В обычной школе обычно редко можно встретить девушку, которые носят платки, в моей школе у меня есть подруга, которая тоже носит платок, ее одноклассники тоже реагируют нормально. Конечно, спрашивают почему я это надела, со скольки лет ношу, что такое Ислам. Происходили ситуации, например в метро: могли подойти, сказать: "ты что это одела, а ну-ка сними!", или что-то в этом роде. Но большинство людей реагируют абсолютно нормально, и я не чувствую никакого дискомфорта", – рассказывает Медина.

На акцию Мадина тоже принесла цветы.

"Мы раздаем цветы, чтобы напомнить девушкам о скромности. Мы носим хиджаб, это символ нашего достоинства, скромности, женственности, цветы – тоже символ женственности", – рассказывает Медина.

Такие цветочные акции проводятся уже третий год. Организатор акции – Екатерина Юрченко отмечает, в этом году акцию проводят в десяти городах:

"В этот день мусульманки всего мира напоминают женщинам о женственности, скромности, показывают людям, что хиджаб – это красиво, скромно, и никак не угроза для общества, а наоборот – украшение, потому что даже лучшая женщина всех времен – Дева Мария, ходила в платке, и она закрывала тело так, как его закрывают мусульманки. В этом году мы проводим акции в десяти городах, мусульманки раздают цветы, рассказывают о платках, традициях хиджаба и даже о том, что раньше в Украине девушки всегда надевали платок и не выходили без него. Женщинам всегда приятно получать цветы, и мы хотим сделать женщинам приятно", – рассказывает организатор.





Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как завязывать хиджаб.

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