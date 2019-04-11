Вспышка африканской чумы: новые случаи отмечены в трех областях
Случаи заболевания животных опасной болезнью зафиксированы в разных уголках страны
Новые случаи опасного вирусного заболевания животных, африканской чумы свиней, были зафиксированы ветеринарами в Донецкой, Николаевской и Хмельницкой областях. Об этом сообщили в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Так, по данным Госпродпотребслужбы, с 4 по 10 апреля на территории этих областей отмечены три случая заболевания африканской чумой свиней. Диагноз АЧС подтвердили в лаборатории.
В местах, где были обнаружены больные животные, ветеринары пытаются не допустить распространения вируса и локализовать болезнь.
Справка: Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных и здоровых животных, через продукты из свинины, через клещей и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.
Ранее вспышка африканской чумы свиней произошла в одном из районов Днепропетровской области. Был объявлен карантин, а заболевших животных сожгли.
Также мы писали о том, что украинские аграрии пока что считают свиноводство невыгодным – на выращивание одного животного нужно несколько лет, а прибыль едва покрывает затраты. На отечественном рынке дефицит мяса покрывается импортом.
В свою очередь, эксперт из Канады признал, что Украина пока "проседает" в торговле свининой, но имеет все возможности, чтобы стать мировым лидером по производству этого вида мяса.
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