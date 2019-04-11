Вспышка африканской чумы: новые случаи отмечены в трех областях

Случаи заболевания животных опасной болезнью зафиксированы в разных уголках страны

Фото: Pixabay

Новые случаи опасного вирусного заболевания животных, африканской чумы свиней, были зафиксированы ветеринарами в Донецкой, Николаевской и Хмельницкой областях. Об этом сообщили в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Так, по данным Госпродпотребслужбы, с 4 по 10 апреля на территории этих областей отмечены три случая заболевания африканской чумой свиней. Диагноз АЧС подтвердили в лаборатории.

В местах, где были обнаружены больные животные, ветеринары пытаются не допустить распространения вируса и локализовать болезнь.

Справка: Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных и здоровых животных, через продукты из свинины, через клещей и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.

Ранее вспышка африканской чумы свиней произошла в одном из районов Днепропетровской области. Был объявлен карантин, а заболевших животных сожгли.

Также мы писали о том, что украинские аграрии пока что считают свиноводство невыгодным – на выращивание одного животного нужно несколько лет, а прибыль едва покрывает затраты. На отечественном рынке дефицит мяса покрывается импортом.

В свою очередь, эксперт из Канады признал, что Украина пока "проседает" в торговле свининой, но имеет все возможности, чтобы стать мировым лидером по производству этого вида мяса.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Вспышка африканской чумы: новые случаи отмечены в трех областях". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.