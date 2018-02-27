Встречайте новую электронную мгновенную лотерею – "Королівська велич"!

Новинка стоимостью 50 гривен появилась 23 февраля 2018 года, как раз накануне Дня рождения лотерей в Европе, которое принято праздновать каждый год 24 февраля. Сыграть в "Королівська велич" и выиграть кучу денежных призов, крупнейший из которых – 500 000 гривен, можно уже сейчас на всех точках собственной сети "М.С.Л." ("ЛОТО маркеты", фирменные киоски, фирменные столы и т.п.).

Правила игры понравятся как новичкам, так и давним поклонникам мгновенных лотерей от "М.С.Л.". На билете расположены три Игры, в каждой из которых свои правила и выигрыши.

Так, например, в "Игре 1" размещено 12 "Выигрышных символов", а чуть ниже указаны 5 "Ваших символов". Если "Ваш символ" совпал с "Выигрышным", Вы выиграли сумму, указанную под "Выигрышным символом".

В "Игре 2" еще интереснее! В нем размещено уже 15 "Выигрышных символов", а само поле состоит из 5 горизонтальных строк. В первой строке находится 1 символ, во втором – 2, в третьем – 3, четвертом – 4, и, наконец, в последнем – 5 символов.

Ниже размещаются 10 "Ваших символов" и в случае, если "Ваши символы" совпали с "Выигрышными" и образовали полную горизонталь, Вы выиграли приз за эту линию, сумма которого указывается рядом с горизонталью.

В "Игре 3" на лотерейных поклонников ожидают 11 символов в виде денежных сумм. Все, что необходимо сделать игроку – найти 3 одинаковых игровых символа (суммы) и выиграть эту сумму. Кроме того, ниже размещены еще два игровых поля (2 Попытки), в каждом из которых расположено по 2 символа в виде денежных сумм. Если Вы нашли в одной "Попытке" два одинаковых изображения денежной суммы ее денежный эквивалент – Ваш!

Обращаем внимание, если игроку повезло выиграть в нескольких играх на одном лотерейном билете – суммы выигрышей необходимо прибавить друг к другу.

Напомним, что в 2017 году электронные мгновенные лотереи "М.С.Л." попали в ТОП-10 самых инновационных продуктов по результатам European Lotteries Innovation Award – конкурса, организованного Европейской Ассоциацией государственных лотерей и ТОТО (EL), предназначенного для продвижения и признания лучших инноваций в лотерейной индустрии Европы.