ВСУ способны дать отпор России – Наев

Войска из состава Объединенных сил регулярно проводят боевую подготовку и стали намного сильнее

Фото: AFP

ВСУ способны дать отпор России – Наев //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/41d/926/5c541d9260aaa.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/41d/926/5c541d9260aaa.jpg 2019-02-01T12:23:00+02:00 Украина Войска из состава Объединенных сил регулярно проводят боевую подготовку и стали намного сильнее

Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что украинская армия на Донбассе способная сдержать Россию, а воины хорошо обучены и продолжаются совершенствоваться.

Об этом он сказал в интервью "Голосу Украины".

По его словам, войска из состава Объединенных сил регулярно проводят боевую подготовку для успешного выполнения задач на фронте.

"Каждое подразделение из состава Объединенных сил в полной мере способно дать отпор агрессору и выполнить задачи по предназначению. Нами постоянно проводятся учения по подготовке ведения боевых действий и выполнения других задач. Количество учений различного уровня соответствует оперативным потребностям Объединенных сил. Противнику уже известно, что каждый его обстрел не остается без ответа со стороны Объединенных сил. Конечной целью ООС является прекращение российской агрессии против Украины и освобождения всей временно оккупированной Российской Федерацией территории, и мы ее достигнем", – сказал Наев.

Напомним, недавно Наев заявлял, что Россия готовится к наступлению. По его словам, об этом свидетельствуют разведданные. Он отметил, что враг значительно усилил разведку и перебросил дополнительно войска к границе.

Ране генерал рассказывал о больших потерях врага на Донбассе с начала ООС (начиная с мая 2018-го и до конца года). По его словам, за семь месяцев, с начала операции Объединенных сил, украинские военные прилично потрепали боевиков – как местных предателей, так и российских "отпускников" и их технику.

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