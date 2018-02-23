Вятрович: Название "Верховная Рада" является советским наследием
Украинский парламент могут переименовать
Название украинского парламента – "Верховная Рада Украины" – является наследием советских времен.
Об этом заявил директор Института национальной памяти Владимир Вятрович на пресс-конференции.
"Верховная Рада Украины, само название, является советским наследием", — сказал он.
В то же время, отвечая на вопрос, намерен ли Институт национальной памяти инициировать переименование парламента, историк заявил: "Я думаю, что это еще требует каких-то дискурсов, обсуждений, для нас это новая идея".
Напомним, ранее Вятрович выложил любопытное фото, в котором показал истинное значение "долбаного совка".
Также мы писали о том, как Владимир Вятрович, являющийся известным историком, оказался в центре внимания соцсетей, назвав Цоя и Высоцкого "щупальцами русского мира".
Пользователи соцсетей разделились на два лагеря: одни горячо поддерживали слова Вятровича и сетовали на нехватку украинских писателей и поэтов, а другие обвиняли его в слепой ненависти ко всему русскому.
Также глава Института национальной памяти сделал жесткое заявление в адрес польских политиков и призвал украинских дипломатов жестко реагировать на проявления антиукраинской позиции.
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