Вятрович: Название "Верховная Рада" является советским наследием

Сегодня, 15:35

Украинский парламент могут переименовать

Фото: &quot;Сегодня&quot;
Фото: "Сегодня"

Название украинского парламента – "Верховная Рада Украины" – является наследием советских времен.

Об этом заявил директор Института национальной памяти Владимир Вятрович на пресс-конференции.

"Верховная Рада Украины, само название, является советским наследием", — сказал он.

В то же время, отвечая на вопрос, намерен ли Институт национальной памяти инициировать переименование парламента, историк заявил: "Я думаю, что это еще требует каких-то дискурсов, обсуждений, для нас это новая идея".

Напомним, ранее Вятрович выложил любопытное фото, в котором показал истинное значение "долбаного совка".

Также мы писали о том, как Владимир Вятрович, являющийся известным историком, оказался в центре внимания соцсетей, назвав Цоя и Высоцкого "щупальцами русского мира".

Пользователи соцсетей разделились на два лагеря: одни горячо поддерживали слова Вятровича и сетовали на нехватку украинских писателей и поэтов, а другие обвиняли его в слепой ненависти ко всему русскому.

Также глава Института национальной памяти сделал жесткое заявление в адрес польских политиков и призвал украинских дипломатов жестко реагировать на проявления антиукраинской позиции.
ссср, Верховная Рада, парламент, историк, Вятрович

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Источник:

УНН

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