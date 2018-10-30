Взломать оборону, продвинуться вперед: как учатся наступать танкисты 93-й бригады ВСУ, фото

Полученные навыки в ближайшее время могут понадобиться при выполнении "Холодным Яром" задач в ходе ООС

Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Холодный Яр" (Черкассы) на полигоне продолжают отрабатывают тактические элементы наступления.

Об этом сообщает пресс-служба 93-й бригады в Facebook.

Пока танкисты вели огонь из орудий с ходу и взламывали линию обороны противника, пехотинцы под прикрытием боевых машин продвигались вперед, занимая новые позиции.

Успех наступательных действий напрямую зависит от взаимодействия атакующих подразделений и обученности личного состава уверенно идти вперед, используя особенности местности, защиту стали и огневую мощь бронетехники, рассказывают "холодноярцы".

В бригаде напомнили, что именно успешное взаимодействие пехотинцев 93-й ОМБр с танками своего батальона позволило летом 2014-го стремительными ударами освобождать от путинских наемников один за другим населенные пункты на Донбассе, сокрушать узлы обороны противника.

"Как знать, не понадобятся ли подобные навыки в ближайшее время при выполнении 93-й бригадой задач в ходе Операция объединенных сил", – интригуют "холодноярцы".

































Фото: Facebook 93-й ОМБр ВСУ "Холодный Яр"

Фото: Facebook 93-й ОМБр ВСУ "Холодный Яр"

Фото: Facebook 93-й ОМБр ВСУ "Холодный Яр"

Фото: Facebook 93-й ОМБр ВСУ "Холодный Яр"

Фото: Facebook 93-й ОМБр ВСУ "Холодный Яр"

Фото: Facebook 93-й ОМБр ВСУ "Холодный Яр"

Фото: Facebook 93-й ОМБр ВСУ "Холодный Яр"

Фото: Facebook 93-й ОМБр ВСУ "Холодный Яр"

Фото: Facebook 93-й ОМБр ВСУ "Холодный Яр"

Фото: Facebook 93-й ОМБр ВСУ "Холодный Яр"

Фото: Facebook 93-й ОМБр ВСУ "Холодный Яр"

Фото: Facebook 93-й ОМБр ВСУ "Холодный Яр"

Фото: Facebook 93-й ОМБр ВСУ "Холодный Яр"

Фото: Facebook 93-й ОМБр ВСУ "Холодный Яр"

Фото: Facebook 93-й ОМБр ВСУ "Холодный Яр"

Фото: Facebook 93-й ОМБр ВСУ "Холодный Яр"

Напомним, бойцы 93-й бригады проводят активные тренировки на полигоне, чтобы быть готовыми в любой момент по приказу командования вступить в бой в районе проведения Операция объединенных сил.

Ранее танкисты 93-й бригады ВСУ показали, как готовятся к наступлению на Донбассе.

Также сообщалось, что 93-я мехбригада выложила в сети впечатляющее видео, в котором показала готовность украинских военных перейти в наступление.