Мосийчук: Покушение на меня раскрыто
Нардеп рассказал, с кем контактировали подозреваемые в совершении теракта
Народный депутат Украины от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что покушение на его жизнь раскрыто, а исполнители – установлены.
"Часть из них находятся на временно оккупированных территориях, часть в РФ, временно оккупированная территория Чеченской республики Ичкерия", – отметил Мосийчук.
При этом нардеп отметил, что о задержании подозреваемых в совершении этого теракта ему ничего не известно.
"По данным следствия, террористы контактировали с лицами на территории РФ. Есть все основания полагать, что контактным лицом на территории РФ был сотрудник вражеских спецслужб", – добавил Мосийчук.
Напомним, в начале января появились новые подробности покушения на жизнь народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука – в сети появилось видео с камер наблюдения, снятое незадолго до взрыва:
Взрывное устройство в скутере сработало вечером 25 октября 2017 года в Киеве на выходе из офиса телеканала. В результате взрыва погибло двое и получили ранения трое человек, в том числе народный депутат Украины от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала, которые были сразу же госпитализированы и прооперированы.
Погибшие – двое полицейских: охранник Мосийчука Руслан Кушнир (скончался по дороге в больницу) и местный житель, 36-летний Михаил Мормиль. Взрыв квалифицирован как теракт, а следствие находится под контролем СБУ.
4 ноября 2017 года политолог Виталий Бала, который был ранен 25 октября во время взрыва возле офиса телеканала "Эспрессо" в Киеве, сообщил, что перенес вторую операцию и идет на поправку.
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