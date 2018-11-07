Взрывы в Ичне: прокуратура официально назвала причину

Причиной взрывов на шестом арсенале Министерства обороны, расположенном возле поселка Ичня Черниговской области, стала диверсия, которую совершили неизвестные, сумевшие проникнуть на территорию складов.

Об этом заявил военный прокурор Центрального региона Григорий Рябенко, сообщает "Громадське".

"Кто-то проник на склад и заложил взрывчатку. Сейчас проводится ряд экспертиз, которые позволят установить, как именно было заложено взрывное устройство и кем", — сказал он.

Кроме того, прокурор подчеркнул, что следствие пришло к выводу, что "причиной взрывов является диверсионная деятельность с физическим проникновением на техническую территорию арсенала лиц, которые подлежат установлению в ходе досудебного расследования".

Рябенко добавил, что сейчас продолжается комплексная судебная экспертиза, которую ведет Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз.

"Там поставлены вопросы, касающиеся и военной, и технической, и баллистической составляющих. Это очень важная экспертиза. По результатам этой экспертизы будет приниматься процессуальное решение", – резюмировал он.

Напомним, ранее министр обороны Степан Полторак называл количество боеприпасов на складах в Ичне. По его словам, оттуда было вывезено 56 тысяч тонн боеприпасов, а оставалось почти 70 тысяч тонн на момент взрыва.

Также стало известно, что из-за плохого самочувствия в больницу обратились 63 человека из-за задымления местности, а в полицию обратились 37 человек в связи с повреждениями домов от разрыва снарядов. Читайте все подробности и версии взрывов под Ичней.