Яценюк призвал научиться ценить свою страну: Надо бороться за следующий успех

Арсений Яценюк / Фото: nfront.org.ua

В Киеве прошел допремьерный показ документального фильма "Украина: эволюция достоинства", посвященный пути нашего государства после Революции Достоинства.

Среди тех, кто эксклюзивно комментировал для фильма события тех лет, был премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

На презентации в четверг, 22 августа, присутствовали и другие герои фильма – глава правительства, а в 2014 году вице-премьер, министр регионального развития Владимир Гройсман, глава МВД Арсен Аваков, министр образования и науки Лилия Гриневич.

Во время презентации Яценюк подчеркнул, что если бы пять лет назад не было сплоченной единой украинской нации, "мы бы уже не имели возможности отмечать День Независимости украинского государства".

Тогда, подчеркнул Яценюк, миллионы украинцев стали бороться за свою свободу: "Они почувствовали, что такое страна. Они поняли, что нация существует только тогда, когда эта нация имеет собственное государство. И мы все вместе боролись за нашу страну".

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В современном мире, сказал лидер "Народного фронта", не хватает правды: "Я хочу, чтобы не только этот фильм, но и другие документальные произведения, и спичи современного политикума говорили правду".

"На лжи ты никогда не построишь честное, справедливое и успешное будущее", – подчеркнул Яценюк.

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Природа человека такова, что он начинает ценить что-то только тогда, когда теряет, отметил он: "Я не хочу, чтобы мы больше теряли. Мы не имеем права этого делать. Нам надо научиться ценить то, что у нас есть. Нам надо научиться ценить друг друга, своего ближнего, свою страну. Уважать достижения. И бороться за следующий успех".

"Жизнь – это вечная борьба. Если ты остановился – ты уже проиграл. Я хочу, чтобы следующие пять лет те, кто сегодня законно пришел к власти, сделали гораздо больше. У них для этого есть фундамент и народное доверие. У них для этого есть то, что все мы как украинский народ сохранили, – это наше государство".

Фильм "Украина: эволюция достоинства", сказал он, рассказывает, как жила страна в течение последних пяти лет: "А спустя пять лет посмотрим, как стало. А я хочу, чтобы стало только лучше".

Съемки социального проекта от известного украинского продакшена "ТТВ-Студия" продолжались в течение 2018-2019 годов. Фильм построен на приеме сравнения: каждый из пяти основных эпизодов ленты – это заочный "диалог" между жителем Украины и жителем территорий, которые остались в политической, военной, экономической и культурной орбите бывшей империи, известной как "русский мир". Для воплощения замысла авторам ленты удалось посетить и, главное, снять истории жизни в Армении, Кыргызстане, непризнанном Приднестровье и России.

Смотрите премьеру документального фильма "Украина: Эволюция достоинства" в эфире телеканала "Украина" в пятницу, 23 августа, в 22:00.

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