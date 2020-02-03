Ядерная медицина – надежный союзник в борьбе с онкологическими заболеваниями

Она помогает обнаружить опухоль на ранней стадии и тем самым увеличить шансы на выздоровление

Термин "ядерная медицина" не каждым воспринимается однозначно – опасения возникают из-за ассоциации с опасной для человека радиацией. А между тем, это одно из инновационных направлений в области здравоохранения, где для лечения и диагностики используются радиоактивные изотопы. Она помогает обнаружить опухоль на ранней стадии и тем самым увеличить шансы на выздоровление.

Применяемая в ядерной медицине методика, позволяет исследовать практически все органы. Ее успешно применяют в эндокринологии, урологии, гастроэнтерологии, неврологии, пульмонологии, ортопедии, онкологии, кардиологии и других отраслях медицины.

О возможностях ядерной медицины, достигнутых с ее помощью успехах в лечении онкологических больных рассказывает специалист по ядерной медицине клиники Acıbadem Altunizade, заведующий кафедрой ядерной медицины на медицинском факультете Университета Acıbadem профессор Эркан Вардарели.

"Умные молекулы" находят и распознают патологию

Процедурами ядерной медицины предусмотрено использование особых, специфических веществ. С помощью так называемых "умных молекул" происходит проверка тканей и органов, получение анатомических изображений. Для определения местоположения они маркируются радиоактивными материалами – для каждого органа предусмотрен свой вид. Дозировка радиоактивных материалов настолько низкая, что здоровью пациента ничего не угрожает – все дозы соответствуют нормам, установленным Международным агентством по атомной энергии. Количество используемых при сцинтиграфии радиоактивных веществ, равнозначно количеству, которое люди получают в течение двух часов полета на самолете или нахождении под лучами солнца на морском берегу.

Применение для диагностики и лечения

Каждая опухоль имеет свою специфику, от правильного лечения зависит конечный результат. В последние годы в медицине произошел огромный скачок вперед, медики научились побеждать многие виды рака. Комбинированная позитронно-эмиссионная и компьютерная томография открыла широчайшие возможности для правильного диагностирования. С ее помощью врач получает возможность не только увидеть определенные участки органа или ткани, но и проанализировать, как происходит обмен веществ в клетках. Патологические (раковые) клетки активно размножаются, процесс сопровождается усиленным потреблением глюкозы. Помеченная изотопами и введенная в организм больного глюкоза фиксируется ПЭТ-сканером, все пораженные участки отчетливо видны на изображениях.

Использование для диагностики метода ПЭТ/КТ позволяет определить вид опухоли, заметить даже мельчайшие, размером от 4 мм новообразования. Процедура – безболезненная, результаты известны сразу же после ее проведения.

Выбор материала зависит от вида опухоли

Радиоактивный материал подбирается исходя из того, какой орган подлежит исследованию. Помеченная фтором глюкоза, входит в число общих опухолевых маркеров. При исследовании предстательной железы ПСМА – простата специфический мембран-антиген, заряжается галлием 68, для нейроэндокринных опухолей используют маркер DOTE. Радиоактивные активные материалы эффективны также в лечении. В этом случае из аномальных участков берутся молекулы, помечаются определенным радиоактивным веществом и вводятся обратно в организм.

Профессор сети клиник Acıbadem – о развитии ядерной медицины

Доктор Эркан Вардарели отмечает, что в последние годы эта область сильно изменилась, и он упоминает о появлении высокопроизводительных методов диагностики, таких как сцинтиграфия печени, магнитно-резонансная сцинтиграфия и сцинтиграфия костей. В наше время, благодаря развитию технологий и визуализации, мы можем находить, лечить и контролировать злокачественные заболевания, обнаружить, как работают здоровые и злокачественные ткани. Сегодня мы можем бороться с болезнями, которые невозможно было вылечить несколько лет назад. Ускоренная разработка радиофармпрепаратов позволяет применять их для все более эффективных протоколов терапии.

Какие технологии вы используете в Acıbadem, новейшие и наиболее эффективные?

Профессор Эркан Вардарели говорит, что в сети клиник Acıbadem используются самые современные и новейшие технологии. В подготовке радиофармпрепаратов помогает лаборатория. Кроме того, одним из исследований является денситометрия кости. Наиболее важной технологией в ядерной медицине, которая применяется в диагностике онкологических патогенов, является ПЭТ-КТ. Врачи отделения ядерной медицины в клинике Altunizade обладают большим опытом в применении современных методов ядерной медицины. В Acıbadem раковые заболевания лечатся многопрофильными командами докторов с многолетним опытом (хирургами, онкологами, радиотерапевтами, экспертами в области радиологии, ядерной медицины). Каждый случай тщательно рассматривается и обсуждается на медицинском консилиуме.

По словам доктора Эркан Вардарели, благодаря ядерной медицине, появилась возможность обнаруживать малейшие изменения в работе органов, своевременно определить необходимость в операциях или наоборот отказаться от преждевременного оперативного вмешательства. Профессор отмечает растущую популярность методики, врачи все чаще используют ее для диагностики и лечения. В настоящее время мы можем провести любые обследования и назначить эффективное лечение.

Представительство ACIBADEM расположено по адресу: Киев, ул.Бульварно-Кудрявская, 14, офис 1.

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