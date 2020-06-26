Як вчитися на бакалавра в США онлайн?

Диплом коледжу чи університету США – це престижно і, на жаль, дорого. Нині ситуація така, що новий навчальний рік стартує невідомо коли і слід подумати над дистанційним варіантом. Бакалавратура підійде і випускникам шкіл, і вже студентам українських ВНЗ, і тим, хто має одну вищу освіту та бажає здобути другу. Які є варіанти онлайн-навчання, в чому їх особливість і умови вступу? Про це далі.

Плюси і мінуси онлайн-навчання в США

Насамперед, існує така перевага над офлайн-форматом, як економія часу і коштів. Можна проходити навчання з будь-якого куточка світу, не витрачаючись на візу, житло і проживання в США. Доступне самостійне планування розкладу, на той час як стаціонар вимагає присутності на всіх лекціях і практичних. До недоліків такого навчання можна віднести важкість самодисципліни, відсутність спілкування віч-на-віч із одногрупниками та викладачами.

Нині онлайн-програми є доволі популярними і ця тенденція зростатиме. Одна з причин – пандемія, яка змінила формат освіти, зробила його мобільнішим.

Найкращі програми для онлайн-навчання

Розглянувши статистичні дані за 2019 рік, можна скласти такий ТОП-5 онлайн-програм бакалавріату:

Державний університет Огайо в Колумбусі. Найпопулярніший напрямок – сестринська справа, середній вік студентів складає 33 роки, ветерани мають право на державне навчання (іноземці мають уточняти цей пункт). Аеронавігаційний університет Ембрі-Ріддл. Найчастіше тут вивчають авіацію, аерокосмічну науку й техніку. Половина студентів – ветерани, середній вік – 30 років. Університет Іллінойсу в Чикаго. Найчастіше тут вивчають управління і менеджмент. Всі ветерани мають право на безкоштовне навчання, а середній вік складає 31 рік. Університет Флориди, де теж процвітає напрям управління і менеджменту, ветерани мають право на безкоштовне навчання, середній вік студента – 28 років. Орегонський державний університет, де інформатика є найпопулярнішим напрямком. Середній вік студента – 30 років, ветерани мають право на безоплатну освіту.

Варто зазначити, що американський диплом бакалавра є достатньою підставою для знаходження гарної посади. Крім того, дистанційно вивчитися на бакалавра в США в 2,5 раза дешевше, ніж здобути диплом магістра на стаціонарі. Також, після бакалавріату можна поступити і на магістратуру, навіть на суміжну спеціальність. Всі кредити із відповідних дисциплін будуть зараховані й не треба повторно проходити ті самі предмети.

Як подати заявку?

Насамперед, треба дізнатися крайні терміни подачі документів до кожного із обраних ВНЗ. Затим слід подбати про зниження вартості оплати, це можна зробити завдяки заяві на федеральну допомогу студентам – FAFSA. Більшість вступників, які звертаються за поміччю, отримують її.

Далі – оформлення особистої анкети, додавання перекладених і завірених копій сертифікатів та інших документів. Важливо уточнити, чи достатньо українського сертифіката про повну середню освіту, чи треба проходити курс підготовки SAT або ACT. Після того варто додати твір про свої досягнення, мотивацію, сильні сторони. В цій серйозній справі якнайкраще допоможе ресурс essay-company.com. Крім того, слід мати рекомендаційного листа від шкільних вчителів, викладачів ВНЗ або навіть роботодавців, які можуть розповісти про практичну діяльність вступника.

Отже, можна знайти оптимальний варіант онлайн-освіти в США, добряче зекономити свої сили й гроші. Найвинахідливіші вступники зуміють якнайкраще презентувати себе за допомогою високих балів, гарних рекомендацій та есе. Не виключено, що багато вступників отримають і знижки на навчання. Це ймовірно через пандемію, яка спростила умови вступу і навіть знизила вартість на навчання у вишах США.

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