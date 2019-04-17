Ярославский не имеет желания заходить в искусственные проекты: телеведущий о судьбе "Металлиста"

Игорь Цыганык — "Про футбол": Ярославский не хочет размывать историю успеха ФК "Металлист" какими-то другими клубами

Фото: matchday.ua.

Экс-владелец футбольного клуба "Металлист" не вернется к этому проекту, пока не будет разблокирована процедура банкротства ФК, чтобы очистить его историю.

"На данном этапе государственными органами и другими силами, которые имеют власть, блокируется решение про банкротство ФК "Металлист". Если бы сейчас состоялось банкротство, которое позволило бы выкупить базу и другое, но главное — эмблему "Металлиста", то, я думаю, что Александр Ярославский с удовольствием в эту историю вошел бы", — рассказал Игорь Цыганык, ведущий программы "Про футбол".

Журналист отметил, что сейчас есть люди, которые пытаются использовать арестованные в процессе банкротства ресурсы, принадлежавшие ФК "Металлист", в своих интересах: "Арест снимается, ресурсы используются, благодаря чему зарабатываются какие-то деньги. Поэтому процесс банкротства не может дойти до той точки, когда можно было бы выкупить активы "Металлиста". Ярославскому необходим "Металлист". Не "Металлист 1925", не другая команда, которая там есть. Ему нужен "Металлист", потому что история Александра Ярославского связана именно с "Металлистом".

"Ярославский не имеет желания заходить в те проекты, которые он считает искусственными. Есть история "Металлиста", в которой много успеха, как во времена советского футбола, так и во времена Украины. Последние связаны с фамилией Ярославского, и размывать свою историю какими-то другими клубами он просто не хочет", — сказал ведущий "Про футбола" Игорь Цыганык про возможное возвращение Александра Ярославского в футбол.

Ранее бизнесмен и экс-владелец ФК "Металлист" заявил, что может довольно быстро восстановить базу харьковского клуба и вернуть его в лигу топовых украинских команд. "Нужно продолжать бороться. Уже известно, что стадион "Металлист" был передан в собственность Харьковской областной государственной администрации. Важно, что сегодня на эти процессы можно влиять, у харьковчан есть вся инфраструктура. Нам осталось вернуть бренд", — сказал Александр Ярославский, отвечая на вопрос, возможно ли возрождение харьковского футбольного клуба.

Александр Ярославский, украинский бизнесмен, президент и основатель группы DCH, занимался развитием и управлением ФК "Металлист" на протяжении семи лет — с 2005 по 2012 год: футбольные эксперты и обозреватели отмечают, что расцвет "Металлиста" был "звездным временем" не только для харьковского клуба, но и для украинского футбола в целом.

Благодаря поддержке Ярославского, ФК "Металлист" прославился на европейском континенте своими яркими выступлениями в Лиге Европы, а украинский футбольный чемпионат приобрел интригу, стал намного ярче и насыщеннее, когда харьковскому клубу удалось стать третьей силой в однообразном противостоянии двух мощнейших клубов страны — киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера". Ярославскому впервые удалось создать команду в украинском чемпионате, которая была прямым конкурентом украинских топовых клубов в борьбе за лидерский титул.

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