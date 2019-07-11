Яростные насекомые массово атакуют украинцев
Мелкие насекомые могут нанести большой вред человеку – врачи рассказали, как себя обезопасить
Украинцы страдают от нашествия комаров. В этом году они особенно яростны, как никогда. Но людей беспокоят и другие насекомые.
Киевлянка Юлия Беглецова демонстрирует корреспондентам "Сегодня" кровавые следы от укусов. С ужасом вспоминает: все произошло на утренней прогулке в парке. На теле появились места, начавшие печь и невыносимо чесаться.
"Я была не боса, я была в обуви, я не была в высокой траве, гуляла по обычному газону в парке, и простояла я там относительно не долго, но, я так понимаю, что насекомым этого хватило", – жалуется жительница Киева Юлия Беглецова.
Насекомые в этом сезоне аномально активные, объясняет энтомолог.
"В июне-июле массово появились мошки. Чаще всего отеки именно от их укусов. Мошек сейчас действительно много, могут появляться также москиты", – говорит энтомолог Валерий Корнеев.
Причина летнего нашествия насекомых: климатические условия, которые в Украине сильно изменились.
"Теплая многоводна весна, много воды, те водоемы, которые ранее были стоячими, сейчас во многих случаях имеют заметное течение. Это каналы, реки, речушки, рвы", – объясняет энтомолог Валерий Корнеев.
Последствия укусов могут быть очень опасными, рассказывает дерматолог.
"Это может привести к тяжелым последствиям и даже иногда летальным. Это может быть нарушение дыхания, общие отеки и анафилактический шок, это самое опасное что может быть", – говорит врач-дерматолог Эльвира Мамедова.
Чесать места укусов нельзя ни в коем случае. Это приводит к гниению ран.
"Нужно местно, локально, приложить что-то холодно, это первое спасение. Применить дермато-косметику, это спрей, противовоспалительные мази, все это может подобрать дермато-косметолог", – советует врач-дерматолог Эльвира Мамедова.
К выбору средств лечения следует подходить очень внимательно, отмечает фармацевт. Наилучший эффект дают мази.
"На упаковке есть регистрационное удостоверение, которое говорит, что это лекарственное средство. Идентифицировать его можно следующим образом: это буквы "Р.П." и номер. Они дольше хранятся на коже и больше действуют в том месте, где нужно, то есть в месте самого укуса. Снимают отек, снимают покраснение, снимают воспаление", – объясняет фармацевт Александр Ломако.
Чтобы предотвратить укусы насекомых, перед летними пешими путешествиями советуют использовать специальные аэрозоли.
"Если это прогулка в парке, то достаточно их нанести на одежду и никто вас не будет кусать", – говорит Александр Ломако.
Отметим, что летом все больше людей на отдыхе страдают от насекомых. Некоторые из них могут не только заразить вас серьезной болезнью, но и посадить в инвалидную коляску. "Сегодня" собрали ТОП самых опасных насекомых.
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