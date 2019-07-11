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Яростные насекомые массово атакуют украинцев

11 июля, 16:54

Мелкие насекомые могут нанести большой вред человеку – врачи рассказали, как себя обезопасить


Украинцы страдают от нашествия комаров. В этом году они особенно яростны, как никогда. Но людей беспокоят и другие насекомые.

Киевлянка Юлия Беглецова демонстрирует корреспондентам "Сегодня" кровавые следы от укусов. С ужасом вспоминает: все произошло на утренней прогулке в парке. На теле появились места, начавшие печь и невыносимо чесаться.

"Я была не боса, я была в обуви, я не была в высокой траве, гуляла по обычному газону в парке, и простояла я там относительно не долго, но, я так понимаю, что насекомым этого хватило", – жалуется жительница Киева Юлия Беглецова.

Насекомые в этом сезоне аномально активные, объясняет энтомолог.

"В июне-июле массово появились мошки. Чаще всего отеки именно от их укусов. Мошек сейчас действительно много, могут появляться также москиты", – говорит энтомолог Валерий Корнеев.

Причина летнего нашествия насекомых: климатические условия, которые в Украине сильно изменились.

"Теплая многоводна весна, много воды, те водоемы, которые ранее были стоячими, сейчас во многих случаях имеют заметное течение. Это каналы, реки, речушки, рвы", – объясняет энтомолог Валерий Корнеев.

Последствия укусов могут быть очень опасными, рассказывает дерматолог.

"Это может привести к тяжелым последствиям и даже иногда летальным. Это может быть нарушение дыхания, общие отеки и анафилактический шок, это самое опасное что может быть", – говорит врач-дерматолог Эльвира Мамедова.

Чесать места укусов нельзя ни в коем случае. Это приводит к гниению ран.

"Нужно местно, локально, приложить что-то холодно, это первое спасение. Применить дермато-косметику, это спрей, противовоспалительные мази, все это может подобрать дермато-косметолог", – советует врач-дерматолог Эльвира Мамедова.

К выбору средств лечения следует подходить очень внимательно, отмечает фармацевт. Наилучший эффект дают мази.

"На упаковке есть регистрационное удостоверение, которое говорит, что это лекарственное средство. Идентифицировать его можно следующим образом: это буквы "Р.П." и номер. Они дольше хранятся на коже и больше действуют в том месте, где нужно, то есть в месте самого укуса. Снимают отек, снимают покраснение, снимают воспаление", – объясняет фармацевт Александр Ломако.

Чтобы предотвратить укусы насекомых, перед летними пешими путешествиями советуют использовать специальные аэрозоли.

"Если это прогулка в парке, то достаточно их нанести на одежду и никто вас не будет кусать", – говорит Александр Ломако.

Отметим, что летом все больше людей на отдыхе страдают от насекомых. Некоторые из них могут не только заразить вас серьезной болезнью, но и посадить в инвалидную коляску. "Сегодня" собрали ТОП самых опасных насекомых.

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Тег врачи, комары, насекомые

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