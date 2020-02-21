Для любви и не только: как украинцы празднуют День родного языка

Люди делятся воспоминаниями и призывают говорить без ошибок

Сегодня, 21 февраля, отмечается Международный день родного языка. Украинцы не остались в стороне от праздника: они постят в соцсетях призывы разговаривать на украинском, учат друг друга ругаться на родном языке, и напоминают, что слово – это едва ли не самое страшное разрешенное оружие, которое есть у любого человека. Сайт "Сегодня" собрал в сети посты людей о сегодняшнем празднике.

В Международный день родного языка Митрополит Епифаний напомнил, что в ПЦУ молитва звучит прежде всего на украинском языке, и призвал украинцев любить свой язык:

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Своими воспоминаниями о разговорном украинском поделился и лидер Радикальной партии Олег Ляшко: он признался, что его речь в Киеве 30 лет назад не воспринимали.

"Когда 30 лет назад я переехал в Киев и разговаривал на украинском, на меня тыкали пальцами и смотрели, как на жлоба", – написал он на своей страничке в соцсети.

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К празднику присоединились и ведущие телеканала "Украина": в соцсетях они призывают украинцев говорить правильно и избавляться от русизмов в украинском языке:

Напомним, Международный день родного языка был учрежден решением 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и отмечается 21 февраля с 2000 года ежегодно с целью защиты языкового и культурного многообразия. Ведь, по оценкам ЮНЕСКО, половина из 6 тысяч языков мира находится под угрозой исчезновения.

Ну а в Украине в декабре прошлого года появился языковой омбудсмен: Татьяна Монахова будет следить за тем, чтобы соблюдались права украинского языка в нашей стране.

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