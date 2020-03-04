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Юный диджей из Киева попал в Книгу рекордов

4 марта, 16:34

Сергей Пономаренко

Тимофей Божков признан самым молодым диджеем в Украине

Почетное звание самого молодого диджея Украины досталось девятилетнему Тимофею Божкову из Киева, сообщает "Ранок з Україною".

Несмотря на юный возраст, парень безупречно миксует популярные треки топовых диджеев мира. Как и каждый диджей, Тимофей имеет собственное сценическое имя – DJ TIM. Оно, вместе с настоящим, и записано в Книге рекордов Украины. До сих пор самым молодым диджеем Украины считалась десятилетняя Юлиана Попович из города Ровно.

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Ранее "Сегодня" рассказывали, как известный французский диджей Busy P, бывший менеджер группы Daft Punk, снял клип на песню Genie в Киеве, а главную роль в нем сыграла 22-летняя киевская модель Анна Тихомирова. По сюжету, девушка путает клубную и реальную жизнь во время прогулки по ночному городу. Съемки проходили ночью и на холоде.

Также мы сообщали о том, как парень из Донецка вошел в рейтинг лучших диджеев мира. Это украинский диджей и саунд-продюсер Omnia. Диджей ежегодно выступает на крупнейших фестивалях электронной музыки: Tomorrowland, Ultra Music Festival, A State Of Trance и многих других.

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диджей Книга рекордов Украины Ранок з Україною

Источник: Сегодня

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