Юрист объяснила, как добиться компенсации за неубранный снег

Похолодание и обильные снегопады в Украине привели к росту числа ДТП и бытовому травматизму, вызванному неудовлетворительным состоянием дорожного полотна и тротуаров, а также падением сосулек и льда с крыш.

Как добиться компенсации за неубранный снег и лед? Об этом адвокат, директор юридической компании "Прима Лидер Групп" Дина Дрыжакова рассказала в комментарии сайту "Сегодня".

"В такую погоду травмы – не редкость. Возможно ли получить компенсацию за травму из-за неубранного снега? Возможно, но сложно", – говорит юрист.

"Первое, что надо знать: ответственность за полученную травму ложится на того, кто должен был убирать снег, например, это может быть территория ресторана, банка, магазина и прочее", – объяснила адвокат.

По ее словам, чтобы попытаться получить компенсацию, нужно обратиться в суд. Квалифицировать происшествие можно как "служебная халатность" (ст 367, УКУ).

"Обратиться в суд нужно как можно скорее после происшествия, иначе доказать что-то будет крайне сложно", – подчеркнула она.

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"Сразу после происшествия нужно вызвать "скорую", которая зафиксирует факт падения. Данный документ можно получить и в травмпункте", – говорит эксперт.

Она добавила, что пострадавшему понадобятся свидетели – это могут быть прохожие, которые все видели, поэтому нужно взять у них номер телефона.

"Также для суда вам надо будет запросить на станции скорой медицинской помощи копию документа о вызове (и причину отказа, если они не приехали), а если вы были госпитализированы – выписку из больницы. И, конечно, собирайте все чеки на медикаменты, больницы и прочее", – советует директор юркомпании.

По ее словам, сколько можно получить компенсации – сказать сложно.

"Все зависит от того, насколько серьезной была травма, сколько денег ушло на лечение, лишился ли человек из-за травмы, например, работы и прочее. По опыту могу сказать, что сумма вряд ли превысит 30 тыс. грн с деньгами на лечение и компенсацией морального ущерба", – отметила юрист.

"Стоит заметить, что получить деньги с частного предприятия, в принципе, возможно, а вот с коммунального – вряд ли", – добавила Дина Дрыжакова.

Напомним, во Львове сосулька разбила голову пенсионерке. 71-летняя пострадавшая была госпитализирована с сотрясением мозга.

Также напомним, в Киеве с крыши жилого дома сорвалась большая сосулька, разбив при этом припаркованный возле здания синий автомобиль.

Ранее сообщалось, что в Днепре сосулька упала на голову прохожему. 45-летний мужчина шел по центральному проспекту, когда с девятиэтажки ему на голову свалился большой кусок льда. От значительной травмы его спасла шапка.