Юрист объяснила, как добиться компенсации за неубранный снег
Квалифицировать происшествие можно как "служебная халатность"
Похолодание и обильные снегопады в Украине привели к росту числа ДТП и бытовому травматизму, вызванному неудовлетворительным состоянием дорожного полотна и тротуаров, а также падением сосулек и льда с крыш.
Как добиться компенсации за неубранный снег и лед? Об этом адвокат, директор юридической компании "Прима Лидер Групп" Дина Дрыжакова рассказала в комментарии сайту "Сегодня".
"В такую погоду травмы – не редкость. Возможно ли получить компенсацию за травму из-за неубранного снега? Возможно, но сложно", – говорит юрист.
"Первое, что надо знать: ответственность за полученную травму ложится на того, кто должен был убирать снег, например, это может быть территория ресторана, банка, магазина и прочее", – объяснила адвокат.
По ее словам, чтобы попытаться получить компенсацию, нужно обратиться в суд. Квалифицировать происшествие можно как "служебная халатность" (ст 367, УКУ).
"Обратиться в суд нужно как можно скорее после происшествия, иначе доказать что-то будет крайне сложно", – подчеркнула она.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Сразу после происшествия нужно вызвать "скорую", которая зафиксирует факт падения. Данный документ можно получить и в травмпункте", – говорит эксперт.
Она добавила, что пострадавшему понадобятся свидетели – это могут быть прохожие, которые все видели, поэтому нужно взять у них номер телефона.
"Также для суда вам надо будет запросить на станции скорой медицинской помощи копию документа о вызове (и причину отказа, если они не приехали), а если вы были госпитализированы – выписку из больницы. И, конечно, собирайте все чеки на медикаменты, больницы и прочее", – советует директор юркомпании.
По ее словам, сколько можно получить компенсации – сказать сложно.
"Все зависит от того, насколько серьезной была травма, сколько денег ушло на лечение, лишился ли человек из-за травмы, например, работы и прочее. По опыту могу сказать, что сумма вряд ли превысит 30 тыс. грн с деньгами на лечение и компенсацией морального ущерба", – отметила юрист.
"Стоит заметить, что получить деньги с частного предприятия, в принципе, возможно, а вот с коммунального – вряд ли", – добавила Дина Дрыжакова.
Напомним, во Львове сосулька разбила голову пенсионерке. 71-летняя пострадавшая была госпитализирована с сотрясением мозга.
Также напомним, в Киеве с крыши жилого дома сорвалась большая сосулька, разбив при этом припаркованный возле здания синий автомобиль.
Ранее сообщалось, что в Днепре сосулька упала на голову прохожему. 45-летний мужчина шел по центральному проспекту, когда с девятиэтажки ему на голову свалился большой кусок льда. От значительной травмы его спасла шапка.
Вы сейчас просматриваете новость "Юрист объяснила, как добиться компенсации за неубранный снег". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"