Юрий Назаров – о бесплатных курсах программирования для детей

При поддержке Киевской городской государственной администрации, Kyiv Smart City совместно с Академией Кодирования создан уникальный проект для детей школьного возраста – бесплатная образовательная программа по основам программирования.

"В рамках Kyiv Smart City School, мы привлекаем учеников младшей, средней и старшей школы к урокам по основам кодирования, рассказываем о технологических платформах. Формат обучения уже был протестирован специалистами из Академии Кодирования и BrainBasket Foundation на базе Kyiv Smart City Hub.

Занятия проводятся на выходных в Kyiv Smart City Hub. Преподаватели – программисты, которые имеют практический опыт работы в главных IT-компаниях Украины. С момента начала курса мы увидели прогресс и большую заинтересованность детей. На занятиях учащиеся развивают склонность к изобретательству, таким образом самостоятельно формируя фундамент своего успешного будущего.

Уже более 200 детей прошли этот курс. Мы постоянно улучшаем образовательные проекты для школьников, проводим занятия на дополнительных локациях. Например, в мае закончился уже второй IТ-факультатив для учащихся 6-х классов на базе специализированной школы № 61. И это только начало!", – отметил Юрий Назаров, директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА.

Сфера IT уже несколько лет занимает лидирующие позиции как в области востребованности квалифицированных специалистов, так и по уровню заработной платы. Именно поэтому сегодня сверхважно давать украинским детям именно практические навыки, которые в будущем смогут стать их основным видом деятельности, а также обеспечат жизнь в достатке.

Юрий Назаров, директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА, перечислил самое главное, что нужно знать о курсах Академии Кодирования:

- У нас нет особых условий для детей, которые хотят попасть на наш курс. Желательно иметь определенные базовые навыки работы с компьютером, навыки программирования не обязательны;

- Курсы рассчитаны на детей в возрасте от 9 до 14 лет, в зависимости от направления;

- Базовые навыки, полученные на наших курсах, дети могут использовать при дальнейшем изучении программирования, математики и физики. А подходы к поиску и анализу информации вообще используются на протяжении всей жизни;

- Поскольку курсы бесплатные, мы получаем много заявок на обучение по всей Украине. Поэтому набор групп осуществляется в порядке времени регистрации через сайты Академии Кодирования и фонда BrainBasket;

- Зарегистрироваться на курсы можно по ссылке: https://www.uacodeacademy.com/registration.html

- В конце курса ученики получают сертификат об успешном окончании обучения. Тех, кто делает выпускные проекты, мы стараемся дополнительно отметить.

Данный проект призывает всех родителей внести вклад в будущее своих детей и подарить им возможность менять мир с помощью собственных знаний.