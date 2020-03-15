За что увольняют украинцев и почему они сами уходят с работ

Увольнение с работы – это всегда непросто. Правда, в последнее время люди стали относиться к этому не так серьезно и с большей легкостью меняют рабочее место. Сайт "Сегодня" рассказывает, почему увольняются украинцы и за что их чаще всего увольняют работодатели.

Почему украинцы уходят с работы

Согласно исследованиям hh.ua|grc, которое проводили в конце 2017 года, 44% респондентов меняют работу раз в 2-4 года, а каждый пятый украинец меняет работу раз в год или даже чаще.

Украинцы уходят с работ по разным причинам: кто-то хочет сменить сферу деятельности, другие мечтают о карьерном росте, а третьи рассчитывают получать зарплату побольше. Результаты исследования гласят, что 50% опрошенных называют главной причиной для смены работы низкую заработную плату.

"Почти столько же респондентов (45%) сообщили, что поменяют работодателя, если почувствуют застой на текущем месте работы. А вот переманить интересным предложением от другой компании можно 39% опрошенных. Еще треть опрошенных (33%) готовы будут сменить работу, если их деятельность не будет приносить удовольствие. Почти столько же (32%) не будут мириться с некомфортной атмосферой внутри коллектива", — отмечают аналитики.

А вот не слишком популярными причинами для увольнения оказалась большая нагрузка, из-за которой уходит всего 8% работников, а из-за личных проблем меняет работу 4% респондентов.

И хотя незаменимых людей нет, аналитики отмечают, что, порой, работодателям куда выгоднее удержать сотрудника, который задумывается об увольнении, чем искать на его место кого-то другого, обучать его и вводить в курс дела.

Так, 57% респондентов отметили, что готовы остаться в компании, если им повысят зарплату, 44% не будут увольняться при условии новых перспектив развития, а 35% готовы остаться, если их повысят.

"Еще 31% опрошенных заявил, что они могут остаться в компании, если их заработная плата будет регулярно пересматриваться, а 28% могут удержать определенные бенефиты, а именно — компенсация расходов на обучение, курсы или тренинги", — отмечают эксперты.

В то же время наименее действенными способами предотвращения увольнения оказались наличие развозки от дома до работы и обратно, проведение корпоративов, совместных праздников и активностей.

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Почему украинцев увольняют

В то же время существует и масса причин, по которым украинцев увольняют сами работодатели. Оксана Огневая, Head of Recruitment and Management Practice портала по поиску работы Jooble рассказывает, что реальные причины увольнений с прошлого места работы, как правило, выявляются во время качественной проверки рекомендаций, реже — на самом собеседовании.

Понятное дело, что уволить сотрудника могут из-за целого ряда причин, начиная от несоответствия занимаемой должности и заканчивая обычными конфликтами.

"К самым частым причинам увольнений можно отнести то, что человек не оправдал надежд. Это "дельта" между ожиданиями и реальностью. Завышенные ожидания могут сформировать как сами сотрудники, — переоценив свои возможности, обещая работодателю быстрый результат там, где он невозможен. Так и сам работодатель – не понимая всей сути поставленной задачи", — рассказывает Огневая.

Еще одна распространенная причина увольнений — недооценка сотрудника. Эксперт отмечает, что часто с такой историей сталкиваются сотрудники, которые долго работают на своем месте: когда обязанности добавлялись в историческом порядке, а уровень заработной платы оставался прежним.

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"К сожалению, существуют работодатели, которые недооценивают существующих сотрудников и в итоге несвоевременный пересмотр компенсации труда ведет специалистов на сайты по трудоустройству", — поясняет Огневая.

Она добавляет, что также к распространенным причинам увольнений можно отнести неинтересные задачи, которые не соответствуют уровню квалификации специалиста. Например, когда работу можно автоматизировать и освободить время для более интересных задач. Из-за этого сотрудники часто сами уходят в поисках чего-то поинтереснее.

В целом, эксперты отмечают, что причины увольнений могут быть самыми разными, а вот наиболее распространенной формулировкой в трудовой книжке все еще остается увольнение по собственному желанию.

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