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За прошлый год Vodafone вложил рекордные инвестиции в 4G

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Сегодня, 15:23

2018 год прошел в Украине под знаком 4G – мобильного интернета четвертого поколения. Поэтому закономерно, что именно мобильная связь собрала рекордные инвестиции в экономику страны

За прошлый год Vodafone вложил рекордные инвестиции в 4G //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/23a/1e1/5c923a1e12f61.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/23a/1e1/5c923a1e12f61.png Украина 2018 год прошел в Украине под знаком 4G – мобильного интернета четвертого поколения. Поэтому закономерно, что именно мобильная связь собрала рекордные инвестиции в экономику страны

Один из лидеров рынка – мобильный оператор Vodafone Украина, отчитался о рекордных инвестициях в развитие инфраструктуры с момента начала строительства сетей скоростного мобильного интернета: они составили 21,6 млрд грн. По результатам 2018 года 85% жителей Украины могли воспользоваться 3G связью Vodafone и 45% украинцев получили доступ к услугам 4G Vodafone.

Следствием столь масштабных инвестиций в строительство сети стал стремительный рост количества data-пользователей и потребления услуг передачи данных среди пользователей мобильной связи. Клиенты Vodafone стали использовать в два раза больше трафика, чем годом ранее и оказались самыми активными интернет-пользователями – в среднем дата-клиент Vodafone использует 3,2 ГБ трафика в месяц.

Такое активное использование интернета стимулировали и выгодные тарифы Vodafone: например, линейка Super Net с большим объемом интернет-трафика для клиентов предоплаты, новые тарифы для контрактных клиентов компании, увеличение пакетов мобильного интернета в бизнес-тарифах компании. Тарифы Vodafone пользуются популярностью у абонентов и стали самыми доступными ­в Украине.

Рекордные на рынке инвестиции обеспечивают технологическое лидерство Vodafone и гарантируют клиентам компании не только бесперебойную работу мобильной связи и data-услуг, но и надежную платформу для запуска новых технологичных услуг на базе 4G.

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Тег тарифы, мобильный интернет, Vodafone, 4G

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