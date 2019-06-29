За съеденный бюллетень человек заплатит более 2,5 тысяч гривен

Мужчину обвиняют в сокрытии избирательного бюллетеня

Фото: AFP

Новозаводской районный суд Чернигова признал виновным мужчину в сокрытии избирательного бюллетеня, который человек потом съел. Мужчина должен заплатить 2550 гривен штрафа. Об этом сообщает пресс-служба Черниговской местной прокуратуры.

21 апреля 2019 житель Чернигова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прибыл в помещение одного из избирательных участков города и получил у члена участковой избирательной комиссии избирательный бюллетень. В дальнейшем мужчина зашел в кабину для тайного голосования и спрятал бюллетень в карман, а кусок обоев, который заранее приготовил и принес с собой, он пытался бросить в урну для голосования. На выходе из помещения для голосования избирателя было остановлено членами участковой избирательной комиссии. Избиратель ничего лучшего не смог придумать, как съесть свой бюллетень, что и сделал.

В судебном заседании обвиняемый свою вину в совершении преступления признал полностью и отметил, что так поступил, потому что не хотел голосовать за одного из кандидатов.

Приговором Новозаводского районного суда г. Чернигова от 25.06.2019 обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158-1 УК Украины (сокрытие избирательного бюллетеня).

Приговором суда он осужден к наказанию в виде штрафа в размере 150 необлагаемых минимумов граждан, что составляет 2550 гривен.

Напомним, что Оболонский районный суд Киева рассматривал административное нарушение Владимира Зеленского, которое тот совершил в день голосования, будучи кандидатом в президенты. Новоизбранному президенту присудили штраф в размере 850 гривен за обнародование своего бюллетеня в день голосования 21 апреля.

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