За шутку с "минированием" 16-летнему парню грозит 6 лет тюрьмы

Вчера, 20:43

На несколько часов была парализована работа магазинов и развлекательных заведений

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Херсонские правоохранители спустя сутки поймали телефонного "террориста", который в воскресенье, 25 февраля, сообщил о минировании торгово-развлекательного центра.

В отделе коммуникации облполиции напоминают, что получили сообщение о минировании около 16:00. "На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Из помещения эвакуировали тысячи сотрудников и посетителей. На несколько часов была парализована работа магазинов и развлекательных заведений", — подчеркнули в полиции.

Виновником случившегося оказался 16-летний житель Херсона, который во время допроса пояснил свои действия желанием пошутить.

"Парень объяснил, что решил пошутить, взял телефон у друга и сообщил о минировании, — рассказывают копы. — Он раскаивается в содеянном и говорит, что не знал об уголовной ответственности за такие действия".

Тем не менее правоохранители начали уголовное производство по факту заведомо не правдивого сообщения об угрозе безопасности граждан. Теперь юному лжеминеру, "не знающему законодательства", грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Напомним, в Киеве шестиклассники в шутку "заминировали" школу.

Также в Киеве из-за неизвестного "минера" из суда эвакуировали 200 человек.

А под Харьковом психбольной грозился взорвать паспортистов.
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Автор:

Валерия Серова

Источник:

"Сегодня"

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