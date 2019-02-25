Зачем мне нужен 4G?
Видео не подвисает, подкасты не заикаются и враг не пристрелит вас из-за внезапных "лагов"
Почти год, как в Украине появилась связь 4-го поколения – пресловутый 4G, но до сих пор часто задается вопрос: а зачем? Есть же 3G, нормально работает, в чем смысл напрягаться и менять SIM-карту на USIM? Как говорят маркетологи, смысл в лучшем клиентском опыте. А если простым языком – с 4G мы получаем больше за те же деньги.
Улучшенное покрытие
Когда мобильные операторы переводили свою сеть на 4G, они не просто что-то там переключали в существующем оборудовании, а и доставляли новое. По словам технического директора Vodafone Украина Евгения Фрунзы, базовые станции 4G строились в местах наибольшей нагрузки на сеть. Это, конечно же, все областные центры, большие и малые активные города. На сегодняшний день уже более 45% населения Украины покрыто высокоскоростным мобильным интернетом.
Таким образом, пока основная масса абонентов делит между собой 3G-сеть, те, кто не поленился и поменял симку, пользуются быстрым интернетом.
Стабильная передача
У сети 4G лучший пинг. Что это означает? Ping – это промежуток времени, за который ваш смартфон получает ответ от запрашиваемого ресурса (сервера). Чем меньше ping, тем быстрее происходит интернет-соединение, а значит, меньше "провалов" в связи.
Просмотр видеороликов, прослушивание онлайн-аудиоподкастов и даже онлайн-игры – все это работает и на 3G. Но на 4G эти вещи работают стабильнее. Видео не подвисает, подкасты не заикаются и враг не пристрелит вас из-за внезапных "лагов".
"Заливка" без проблем
Ничто так не угнетает современного человека, как медленная заливка фотографий в Instagram. В 4G-сети это происходит в 7 раз быстрее, чем в 3G.
Для профессиональных фотографов это вообще огромное облегчение в работе. Но и для нас, простых смертных, возможность моментально поделиться "луком" тоже греет сердце.
4G реально быстрее
Сильно быстрее, прямо-таки в разы. И учтите, что сайты становятся все более "тяжелыми", видеоконтент – все популярнее, а людей со смартфонами – все больше.
Мир готовится перейти в эру 5G, так что нет смысла сидеть на морально устаревшей технологии, тем более что замену симки неконтрактный абонент моет сделать самостоятельно, купив специальный пакет "Восстановление и замена SIM-карты" и позвонив на 222. Также до конца февраля в магазинах Vodafone новая симка стоит всего 10 коп. Так что рекомендую сходить в магазин и поменять свою старушку-симку на современный и быстрый USIM. А если вы контрактный абонент, то смена SIM-карты вообще бесплатная, только паспорт не забудьте.
Как поменять симку не выходя из дома?
Это еще проще. Заполните форму на сайте и получите SIM-карту в подарок. SIM-карту доставят в ваш почтовый ящик.
Не тормозите, переходите на 4G.
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