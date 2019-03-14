Зачем студентам задают писать сочинения и эссе

Большинство образовательных дисциплин в школах и вузах, поставив за цель развитие у учащихся творческого мышления и письменных навыков, предусматривают такие форматы письменных работ, как сочинение и эссе

Фото: pixabay.

Зачем студентам задают писать сочинения и эссе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/912/234/5c8912234e30d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/912/234/5c8912234e30d.jpg 2019-03-14T11:18:00+02:00 Украина Большинство образовательных дисциплин в школах и вузах, поставив за цель развитие у учащихся творческого мышления и письменных навыков, предусматривают такие форматы письменных работ, как сочинение и эссе

Отличительные особенности сочинения и эссе

Несмотря на определенную схожесть, сочинение и эссе представляют собой разные понятия. Они отличаются формой и структурой написания, имеют разные целеполагающие функции.

Сочинение пишется по предварительно составленному плану, и форма написания обычно зависит от самого типа сочинения – это может быть рассуждение, описание, повествование, анализ художественного текста, сравнительная характеристика литературных образов или концепций. Задача автора – поверхностно раскрыть тему, прибегая только к объективным суждениям. Сочинение как вид письменной работы задают в учебных заведениях с целью выяснить, понял ли ученик, к примеру, смысл прочитанного произведения, может ли на бумаге выстраивать логические цепочки и т.п. Такие задания помогают развивать навыки письменной и устной речи.

Эссе имеют произвольную композицию. Последовательность и стиль изложения мысли автор определяет сам и главное – выражает свое субъективное мнение по отношению к затронутой проблеме. Основная цель написания эссе – дать собственную оценку, а также побудить читателя к размышлению или диалогу.

В отличие от сочинения эссе обычно небольшого объема, здесь не приветствуется использование длинных предложений, терминологии и т.п.

Чем обусловлена популярность эссе в США

В системе образования Запада, включая вузы США, именно эссе считается одним из самых распространенных видов письменного задания. Во-первых, примерно треть всего учебного материала преподаватели дают на самостоятельное изучение, и небольшая по объему письменная работа – удобный и быстрый инструмент контроля усвоенного. Во-вторых, такие задания учат студентов рассуждать, делать выводы, высказывать свою точку зрения.

Как пишут эссе американские студенты

В американских колледжах и университетах эссе задают в течение всего учебного года и своевременная сдача задания является обязательной! Однако не у всех студентов получается писать подобные работы хорошо, а у других на это попросту нет времени – спортивные секции, подработка после занятий или даже просто отдых с друзьями. В обоих случаях на помощь студентам приходят такие сервисы, как masterpapers.com, где за вознаграждение можно заказать написание эссе любой сложности в указанные сроки. Доверить задание профессионалам – иногда единственный выход вовремя сдать работу и получить за нее хорошую оценку, вместо того, чтобы зарабатывать проблемы и накапливать "хвосты".

Учиться красиво и грамотно писать эссе или сочинения, доводя до идеала навыки письменной речи, – очень важно, но иногда просто необходимо иметь "план Б", который поможет сэкономить драгоценное время и спасет в затруднительной ситуации.

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