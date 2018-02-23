Закон о неплательщиках алиментов могут ужесточить – Минюст

По мнению Петренко, необходимо посмотреть на работу закона хотя бы на протяжении 6-7 месяцев

Министр юстиции Украины Павел Петренко допускает ужесточение норм законодательства в отношении неплательщиков алиментов в конце 2018 года.

"Если мы увидим, что будет необходимо делать более жесткие требования, – была дискуссия по усилению уголовной ответственности или дополнительных стимулов в отношении недобросовестных родителей, то такие решения будем принимать в конце года", – сообщил министр в ходе сессии стратегического планирования Минюста в пятницу.

По мнению Петренко, необходимо посмотреть на работу закона хотя бы на протяжении 6-7 месяцев.

Кроме того, министр отметил, что вскоре для неплательщиков алиментов заработает дополнительный механизм наказания – общественные работы.

Напомним, 7 декабря 2017 года Верховная Рада приняла в целом законопроект №7277 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности из уплаты алиментов", который усиливает ответственность за невыплату алиментов.

4 января 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал данный закон. 6 февраля 2018 года он вступил в силу.

Согласно документу, если задолженность по алиментам составляет совокупную сумму платежей за 6 месяцев, должника будут временно ограничивать в праве управлять транспортными средствами, использовать огнестрельное, охотничье, пневматическое оружие. Однако ограничения в праве управления транспортными средствами не будут применяться в случае, они лишат должника основного законного источника средств для существования, если должник использует транспортное средство связи с инвалидностью, если он проходит воинскую службу, несет службу в АТО, а также в случае отсрочки или рассрочки в выплате алиментов.

Кроме того, временно будут ограничивать право на выезд за границу тех граждан, у которых есть задолженность по выплате алиментов.

Как сообщалось, во всех регионах Украины создали штабы по взысканию алиментов.

Больше читайте в материале сайта "Сегодня": Алименты по-новому: подействуют ли на должников жесткие санкции.