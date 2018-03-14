Закон по борьбе с неплательщиками алиментов уже работает: появились первые результаты

А в Украине за месяц действия закона должники заплатили уже 225 миллионов гривен долгов

Не обеспечиваешь собственных детей, останешься без крыши над головой. Вооружившись новым законом об алиментах, чиновники дали бой злостным не-плательщикам.

Когда-то в этом доме жили любовь и согласие. Нина и ее муж Сергей родили четырех дочек. Их мать Нина Мороз жалуется, после развода 13 лет назад семья осталась без копейки. Отец не захотел платить алименты.

Дочь Анастасия вспоминает, при разводе родителей ей было 13. Все годы ее и трех сестер на ноги поднимала мать. Было сложно и голодно.

Но без наказания должник не останется. Сегодня взыскать в пользу детей все, что отец не заплатил, пришли госисполнители.

Где сам злостный неплательщик, не знает никто. Отсутствие должника новому закону об алиментах не препятствие, говорят госисполнители. И начинают описывать шестую часть дома, принадлежащую алиментщику.

За большие долги могут лишить и половины, а то и всего жилья.

Новый закон об алиментах вступил в силу месяц назад. За это время только в Кировоградской области злостные неплательщики распрощались с 13-тью миллионами гривен.

А в Украине за месяц действия закона должники заплатили уже 225 миллионов гривен долгов, четверть из которых государство стянуло принудительно. Все заработанные деньги пойдут на погашение долгов по алиментам. Более 4 тысяч неплательщиков госисполнители отправили на общественные работы, еще семь тысяч государство объявило в розыск.

В розыск уже объявили и многодетного отца Сергея Мороза.

Но скрываться от нового закона решаются далеко не все алиментщики. Так, в Катеринополе на Черкащине злостный неплательщик, который несколько лет упорно отказывался платить алименты, на днях одним махом погасил долг в 104 тысячи гривен.

Благодаря новому закону, говорят в управлении юстиции, можно будет искоренить долги по алиментам как факт. И приглашают должников на встречу. Уверяют: платить по счетам все равно придется. У кого денег нет, отправят на общественно-полезные работы.