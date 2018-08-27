Заместитель председателя Николаевской ОГА Вячеслав Бонь: "Изменения были бы невозможны без поддержки Президента"

Строительство современного предприятия обеспечит постоянной работой более ста жителей района, плюс работа для ста пятидесяти работников в сезон. Под контролем главы Николаевской ОГА Алексея Савченко, для реализации проекта здесь была создана необходимая инфраструктура. Отремонтирована дорога Т-15-08 Калиновка – Снигиревка – Березнеговатое, что позволило владельцу группы компаний "Агрофьюжн" Сергею Сипко направить сюда серьезные инвестиции – стоимость возведения аналогичного объекта, уже работающего на Николаевщине, составляет 900 млн грн.

"Закладка нового предприятия "Агрофьюжн" – это не просто инвестиции в нашу область, это не просто новые рабочие места и отчисления в бюджеты всех уровней", – подчеркнул первый заместитель председателя Николаевской ОГА Алексея Савченко, Вячеслав Бонь. – Возведение таких заводов является огромным шагом в повышении технологических и интеллектуальных возможностей нашей области. Все заводы группы компаний "Агрофьюжн" оснащены энергосберегающим технологическим оборудованием, в частности, для производства томатной пасты. Современные очистные сооружения позволяют оберегать окружающую среду и экономно использовать природные ресурсы, особенно воду. Все производственные процессы на предприятиях автоматизированы и направлены на сохранение качества сырья и готового продукта – томатного пюре и томатной пасты, расфасованной в специальную асептическую тару. Производственная линия предприятия, в основание которого мы заложили сегодня первый кирпич, является уникальной для Украины. Она предназначена для промышленного производства высококачественного томатного порошка и обеспечит качественным сырьем предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, которые экспортируют украинскую продукцию в страны Европы и стран Ближнего и Дальнего Востока. До сих пор томатный порошок в Украине не производили. Это продукт глубокой переработки с высоким показателем добавленной стоимости".

"Эти стремительные и необратимые изменения были бы невозможны без всесторонней поддержки со стороны Президента, – продолжил Вячеслав Бонь. На каждом этапе – от быстрого прохождения всех этапов для получения средств на ремонт дороги, до максимально благоприятного режима получения предприятием всех необходимых документов для строительства нового завода – во всем мы чувствовали помощь Петра Алексеевича, – отметил первый заместитель председателя Николаевской ОГА. – Я уверен, именно так в Украине должны проходить все процессы взаимодействия между бизнесом и властью, между властью, бизнесом и местным самоуправлением. Это является залогом нашего роста. Это, в конце концов, является одним из краеугольных камней нашей независимости".